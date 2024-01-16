Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота

Многие ломали головы, пытаясь найти мурлыку. Все дело в том, что мозг заставляет фокусировать внимание не на том месте.

https://glavred.info/life/obmanchivaya-opticheskaya-illyuziya-tolko-3-lyudey-smogut-nayti-kota-10533353.html Ссылка скопирована

Только 3% людей могут обнаружить спрятавшегося кота / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Решение одной или двух головоломок в день может улучшить когнитивные способности. Если практиковаться каждый день, то очень скоро получится значительно улучшить работу мозга. Если вы готовы начать тренировку, то попробуйте разобраться с этой довольно сложной оптической иллюзией.

Посмотрите внимательно на картинку. Кажется, что на ней изображены только кактусы. Но самом деле там скрывается кое-то кто еще - и это кот.

Ваша задача — найти кота как можно быстрее, причем самые опытные мастера головоломок могут сделать это всего за восемь секунд или даже меньше.

видео дня

По словам авторов, только 3% людей могут найти кота в установленный срок, поэтому, если вам удастся это сделать, вы можете причислить себя к числу самых умных.

Видите ли вы кота на картинке? / Фото: mirror.co.uk

Оптическая иллюзия очень обманчива, поскольку ваше внимание, скорее всего, будет обращено к пятну света в нижней части изображения - кажется, что оно выделяется на фоне остальной тени. Но на самом деле кота там нет, так что не стоит тратить время зря.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал решить головоломку для самых зорких: нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.