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Ребус для тех, у кого суперзрение: найдите 3 отличия на картинках с кроликом

Андрей Ганчук
2 июня 2024, 07:00
84
Попробуйте разгадать веселую, но не самую простую головоломку – нужно найти сразу несколько отличий на двух картинках, где показан кролик за рулем автомобиля.
Загадка
Найдите три отличия за 17 секунд / Jagranjosh

Каждому из нас время от времени нужно отвлечься, хорошим способом может стать разгадывание головоломок. Веселые оптические иллюзии позволяют приятно провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти отличия на двух картинках, где показан кролик на машине.

Головоломка от Jagranjosh заставляет улыбаться, но разгадать ее не так то и просто. Картинки, на первый взгляд, почти одинаковые, и чтобы обнаружить различия нужно внимательно рассматривать рисунок.

Показано две картинки. На обеих – кролик едет на зеленой машине за рулем. Наша задача – найти три отличия второй картинки от первой.

видео дня

Дается лишь 17 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти 3 отличия?

Ловите подсказку: на второй картинке хвост кролика короче, чем на первой. Также на первой картинке на машине есть зеркало заднего вида, а на второй нет. На второй зеленой машине, справа, есть автомобильная дверная ручка, а на первой ее нет.

Разгадка
Если нашли все отличия, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти цифру 280 за 9 секунд. Вокруг таблица с цифрами 208, поэтому непросто отыскать нужное число.

Также у нас есть и ребус, где надо за 13 секунд найти дорогое кольцо. На картинке изображена ферма, там кролики кушают морковку. Где-то здесь девушка потеряла свое дорогое кольцо с бриллиантом, которое и нужно найти.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Здесь нужно в зоопарке отыскать обезьяну, которая спряталась среди жирафов. На разгадку дается всего 8 секунд.

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