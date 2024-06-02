Ребус для тех, у кого суперзрение: найдите 3 отличия на картинках с кроликом

Каждому из нас время от времени нужно отвлечься, хорошим способом может стать разгадывание головоломок. Веселые оптические иллюзии позволяют приятно провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти отличия на двух картинках, где показан кролик на машине.
Головоломка от Jagranjosh заставляет улыбаться, но разгадать ее не так то и просто. Картинки, на первый взгляд, почти одинаковые, и чтобы обнаружить различия нужно внимательно рассматривать рисунок.
Показано две картинки. На обеих – кролик едет на зеленой машине за рулем. Наша задача – найти три отличия второй картинки от первой.
Дается лишь 17 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 3 отличия?
Ловите подсказку: на второй картинке хвост кролика короче, чем на первой. Также на первой картинке на машине есть зеркало заднего вида, а на второй нет. На второй зеленой машине, справа, есть автомобильная дверная ручка, а на первой ее нет.
Можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти цифру 280 за 9 секунд. Вокруг таблица с цифрами 208, поэтому непросто отыскать нужное число.
Также у нас есть и ребус, где надо за 13 секунд найти дорогое кольцо. На картинке изображена ферма, там кролики кушают морковку. Где-то здесь девушка потеряла свое дорогое кольцо с бриллиантом, которое и нужно найти.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Здесь нужно в зоопарке отыскать обезьяну, которая спряталась среди жирафов. На разгадку дается всего 8 секунд.
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