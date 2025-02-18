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Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти цифру

Андрей Ганчук
18 февраля 2025, 05:30
84
Попробуйте разгадать достаточно простую оптическую иллюзию – нужно лишь проявить смекалку, и правильный ответ удастся найти без всякого труда.
загадка
Найдите цифру 5 / Jagranjosh

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Благодаря ребусам мы можем потренировать свою смекалку и отдохнуть с друзьями или семьей. На этот раз нам нужно найти цифру 5.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Чтобы ее разгадать, не нужно внимательно рассматривать картинку в поисках правильного ответа. Достаточно будет быстро оценить рисунок и ответ найдется.

На картинке – множество цифр 6. Наша задача – найти здесь одинокую цифру 5.

видео дня
загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете цифру 5 / Jagranjosh

Дается лишь 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти цифру 5? Ловите подсказку: цифра в правом верхнем углу. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если удалось быстро найти 5, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Там нужно найти цифру 88. Это тоже простая оптическая иллюзия, которую многим по силам разгадать.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Эта головоломка уже посложнее. Здесь очень много цифр 9, среди которых надо найти одну-единственную 8.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показано много снеговиков. Где-то среди них спрятался и медведь, которого нам нужно отыскать.

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