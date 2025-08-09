Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 1217

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет либо задуматься, либо улыбнуться. На этот раз нам нужно найти на картинке цифру 1217.
Головоломка от Jagranjosh не самая простая. Цифры расположены так, что непросто найти то, что нужно.
На картинке – таблица, где показано множество цифр 1212. Наша задача – найти среди них одну-единственную комбинацию 1217.
Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 1217? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол, а потом немного правее. Правильный ответ выделен красным прямоугольником.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество панамок. Надо отыскать ту, которая отличается от всех остальных.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество букв K. Наша задача – найти среди них букву Х, причем всего за 5 секунд.
А еще у нас есть интересная головоломка с черепашками и лягушкой. На рисунке – множество черепашек. Где-то среди них прячется лягушка, которую нам надо найти всего за 4 секунды.
