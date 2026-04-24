ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

Мария Николишин
24 апреля 2026, 15:21
Поражение завода снизит способность противника наносить удары по Украине.
ВСУ атаковали завод в России / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • ВСУ ракетами "Нептун" атаковали российский завод "Атлант Аэро"
  • Подтверждено уничтожение и повреждение производственных помещений предприятия
  • Завод занимается проектированием, изготовлением и испытанием БпЛА

19 апреля ВСУ ракетами "Нептун" атаковали завод "Атлант Аэро" в Таганроге. В результате удара уничтожено несколько производственных помещений предприятия. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ — подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия", — говорится в сообщении.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

Дрон "Молния" / Инфографика: Главред

"Поражение этого предприятия снизит способность противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, известно, что в результате поражения 22 апреля патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе подтверждено повреждение боевой рубки.

Удары по России — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 апреля СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Там возник масштабный пожар.

Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.

20 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

