ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

Кратко:
- ВСУ ракетами "Нептун" атаковали российский завод "Атлант Аэро"
- Подтверждено уничтожение и повреждение производственных помещений предприятия
- Завод занимается проектированием, изготовлением и испытанием БпЛА
19 апреля ВСУ ракетами "Нептун" атаковали завод "Атлант Аэро" в Таганроге. В результате удара уничтожено несколько производственных помещений предприятия. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ — подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия", — говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".
"Поражение этого предприятия снизит способность противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины", — подчеркнули в Генштабе.
Кроме того, известно, что в результате поражения 22 апреля патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе подтверждено повреждение боевой рубки.
Удары по России — что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 22 апреля СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Там возник масштабный пожар.
Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.
20 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред