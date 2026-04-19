Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

В Таганроге под удар попал завод, работающий на Министерство обороны РФ.

https://glavred.info/world/rakety-udarili-po-taganrogu-vspyhnul-pozhar-v-nebe-stolb-chernogo-dyma-10757813.html Ссылка скопирована

Атака на Таганрог

Главное:

В Таганроге после ракетной атаки вспыхнул пожар

Удар мог пришелся на территорию бывшего Таганрогского автозавода

В настоящее время завод специализируется на производстве беспилотников

В ночь на 19 апреля российский Таганрог подвергся ракетной атаке. В районе одного из предприятий в результате возник пожар. Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

Первые сообщения о ракетном ударе появились примерно в 04:45 утра по киевскому времени. Местные жители начали распространять кадры, на которых видно зарево и густой черный дым, поднимавшийся над городом.

видео дня

По данным OSINT-аналитиков, основной удар пришелся на территорию "Таганрогского автомобильного завода" (ТагАЗ), который собирал легковые и грузовые автомобили различных марок. Однако из-за финансовых проблем предприятие перепрофилировали под нужды Минобороны РФ.

Атака на завод в Таганроге

На территории завода базируется предприятие "Атлант Аэро". Именно там враг наладил производство ударно-разведывательных дронов "Молния" и комплектующих для беспилотников "Орион".

Губернатор Ростовской области заявил, что от ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Он также подтвердил возникновение пожара на объекте.

Атаки по российскому Таганрогу - что известно

Напомним, в ночь на 30 марта Таганрог уже подвергся массированной атаке. Тогда российские власти сообщали о повреждениях промышленных объектов, жилых домов и транспорта, а также об ограничении движения вблизи местного авиационного завода.

Также в ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. Под удар попали предприятие "Атлант-Аэро" и авиаремонтный завод ТАНТК им. Бериева.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 29 ноября 2025 года нанесли ракетный удар "Нептунами" по авиаремонтному заводу в Таганроге, поразив ангары с самолетами на ремонте. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в ангарах находилась авиация, которая была более важной целью, чем техника на открытых площадках.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред