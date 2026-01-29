Трагедия в Кривом Роге: Шахиды попали в жилые дома, есть жертвы

Российские войска атаковали частный сектор города Шахедами.

РФ нанесла удар по домам в Кривом Роге Шахедами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

РФ нанесла два удара Шахедами по частному сектору Кривого Рога

Известно о двух раненых, один человек погиб

Днем, 29 января, российские оккупационные войска нанесли удар Шахедами по Кривому Рогу. В результате атаки ранены два человека, пожилая женщина - погибла. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, противник атаковал город Шахедами, в результате чего на двух локациях была поражена жилая застройка в частном секторе. Возникли пожары, на местах сразу начали аварийно-спасательные работы.

Впоследствии он уточнил, что возгорание уже ликвидировано, а спасатели продолжают разбирать завалы.

"Ранены две женщины и мужчина. Штабы создавать не будем. По пострадавшим домам частного сектора будут развезены стройматериалы. Завтра с утра районные комиссии проведут обход для фиксации ущерба и оказания людям материальной помощи. К сожалению, при разборе завалов обнаружили погибшую пожилую женщину. Царство небесное. Проклятие врагу, который воюет со стариками", - сообщил он.

Шахед / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия планирует новый массированный ракетный удар по Украине с привлечением стратегической авиации.

Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что учитывая прогнозируемое понижение температуры, все службы готовятся к новым возможным российским атакам.

Следующие три недели будут особенно тяжелыми для населения из-за сочетания сильного похолодания и значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных обстрелов, отмечает Reuters .

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

