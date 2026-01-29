Укр
Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятся

Юрий Берендий
29 января 2026, 17:33
Россия, вероятно, планирует осуществить масштабную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в период усиления морозов, заявил Кулеба.
Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятся
Все службы готовятся к новому удару РФ с наступлением морозов

О чем идет речь в материале:

  • Повышение температуры положительно влияет на ситуацию в энергетике
  • Россия может нанести удар по Украине с наступлением сильных морозов

В Украине все службы, в частности ГСЧС и ВСУ, готовятся к сильным морозам из-за риска новых российских ударов. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, повышение температуры положительно влияет на потребление электроэнергии — нагрузка уменьшается, что позволяет населению лучше планировать свое время благодаря переходу на стабильные графики электроснабжения.

видео дня

"Что касается следующей недели, мы видим безусловно морозы, которые идут, и резкое похолодание. Все службы, соответственно, готовятся к этому. И ГСЧС, и службы, которые имеют отношение к ликвидации последствий. Безусловно готовятся наши Вооруженные силы Украины, потому что не секрет, что мы можем ожидать новый удар", - указал он.

Кулеба подчеркнул, что погодные условия имеют критическое значение для работы всей энергосистемы. По его словам, в течение почти трех недель страна находится в чрезвычайно сложных условиях: ночью температура опускается до минус 20 градусов, а среднесуточные показатели держатся около минус 14. Причем ухудшение погодных условий происходит в момент, когда Россия постоянно обстреливает энергетическую инфраструктуру.

Смотрите видео заявления Кулебы:

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятся
/ Скриншот

"Это просто и климатический, и энергетический геноцид. Они делают все для того, чтобы разрушить нашу энергетическую систему. Но, несмотря на это, безусловно, при поддержке наших партнеров, не только в оборудовании, но в первую очередь в поддержке нашей противовоздушной обороны, мы держим энергетическую систему, она сейчас работает", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что это еще один серьезный вызов для Украины, который будет непросто преодолеть, однако страна не остается один на один с трудностями. Кулеба подчеркнул поддержку со стороны Европы и США и выразил уверенность, что при условии единства и стойкости Украина сможет пройти этот сложный период вместе с партнерами.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда Россия может нанести удар по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия готовит новую масштабную атаку и осуществляет разведывательные полеты над Киевом и регионами. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Он отметил, что вражеские беспилотники активно фиксировались не только над столицей, но и над западными областями, в частности во Львове и других городах.

По словам эксперта, на фоне прогнозируемого снижения температуры враг может нанести удар накануне морозов, чтобы еще больше осложнить ситуацию в энергосистеме, которая уже находится под значительной нагрузкой.

"Поэтому сейчас идет подготовка к этому массированному удару. И нам нужно его ожидать в ближайшие дни", - подытожил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ готовятся к очередной масштабной атаке по Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Около полуночи 29 января войска РФ обстреляли один из населенных пунктов Запорожской области. В результате удара погибли три человека, еще один мужчина получил ранения.

В ночь на 29 января российская армия также атаковала Одессу ударными беспилотниками. Был поврежден объект инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

