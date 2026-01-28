Укр
Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

Юрий Берендий
28 января 2026, 21:36
Зеленский предупредил о подготовке Россией нового удара по Украине, подчеркнув, что такие действия подрывают дипломатические усилия по прекращению войны.
Зеленский предупредил об угрозе нового массированного обстрела / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента.

"Мы знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка предоставляет информацию об этом, нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические переговоры. Каждый из российских ударов", - указал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что в условиях активных дипломатических усилий по прекращению войны, когда США ведут диалог с Россией, а европейские страны также прилагают усилия, эта дипломатия должна ощущаться людьми здесь и сейчас и иметь практический результат.

В то же время он добавил, что пока продолжаются российские обстрелы и атаки на фронте, обществу трудно поверить в эффективность переговоров и их способность принести реальные изменения. Президент подчеркнул, что все, кто искренне стремится к миру, должны сосредоточиться на том, как заставить Россию готовиться не к новым масштабным ударам, а к завершению войны.

"У мира есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой – ради мира. Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так", – резюмирует он.

Откуда и какими типами оружия Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Когда Россия может нанести удар по Украине – мнение эксперта

Как писал Главред, Россия готовит очередную масштабную атаку и активизировала разведывательные действия над Киевом и прилегающими областями. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Он отметил, что российские беспилотники фиксировались не только над столицей, но и в западных регионах страны. Один из дронов пролетал над центральной частью Киева на крайне малой высоте еще до объявления воздушной тревоги, что свидетельствует о том, что аппарат смог незаметно обойти позиции противовоздушной обороны. Подобная ситуация, по его словам, наблюдалась и во Львове, а также в других областях на западе Украины.

На фоне такой активной разведки эксперт предполагает, что основными направлениями возможного российского удара могут стать Киев с областью и западные регионы Украины.

"Как мы понимаем, это будут объекты критической инфраструктуры. Сейчас видим определенное повышение температуры. Но через несколько дней синоптики обещают нам понижение температуры. И накануне этих дней враг хочет нанести еще один массированный удар для того, чтобы осложнить ситуацию в энергетике, которая и без того является очень сложной. Поэтому сейчас идет подготовка к этому массированному удару. И нам нужно его ожидать в ближайшие дни", - подытожил военный обозреватель.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовит масштабную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и дронов. Обстрел может произойти ближе к выходным или в начале следующей недели.

В ночь на 28 января российские войска осуществили серию атак по нескольким украинским городам, применив беспилотники и ракеты. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, зафиксированы значительные разрушения.

Отдельно оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному жилому дому в Белогородке Киевской области. В результате атаки есть погибшие, среди пострадавших - дети. Как сообщило ГСЧС, четыре человека были ранены в результате атаки, еще двое - погибли.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

