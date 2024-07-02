Мимо не пролетит ни одна: как сделать ловушку для мух в домашних условиях

Это простой, но очень эффективный метод отлова и уничтожения плодовых мух.

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Как сделать ловушку для мух в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот youtube

Мухи способны сделать вашу жизнь невыносимой, но есть много способов избавиться от насекомых в доме или квартире. Один из них вы можете попробовать сами.

Ловушка из яблочного уксуса - это простой, но очень эффективный метод отлова и уничтожения плодовых мух, пишет Tips and Tricks.

Ловушка для мух своими руками

Вот что вам понадобится:

Небольшой стакан или банка

Яблочный уксус

Посудное мыло

Пластиковая пленка

Резинка

Зубочистка

Налейте в стакан или банку небольшое количество яблочного уксуса, примерно на полдюйма в глубину.

Добавьте в уксус несколько капель посудного мыла и аккуратно перемешайте. Мыло нарушит поверхностное натяжение жидкости, и плодовые мухи не смогут выбраться из нее.

Накройте стакан или банку полиэтиленовой пленкой, закрепив ее резинкой.С помощью зубочистки проделайте несколько небольших отверстий в полиэтиленовой пленке. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы в них могли пролезть мухи.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Разместите такие ловушки в местах, где мухи наиболее активны, например возле миски с фруктами или мусорного ведра.

Смотрите видео о том, как сделать ловушку для мух в домашних условиях:

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