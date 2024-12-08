Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Простые меры помогут обеспечить тепло и комфорт в доме даже во время самых сильных морозов.

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Как заставить батареи работать на полную / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему батареи плохо греют

Как быстро почистить батарею

Что делать, если батарея не нагревается равномерно

Когда температура снижается, важно убедиться, что ваши батареи работают эффективно, чтобы обеспечить комфорт в доме и избежать роста счетов за электроэнергию. Эксперт по домашнему отоплению Джон Лоулесс из Best Heating поделился простыми советами, которые помогут повысить эффективность работы батарей без помощи специалиста.

Главред выяснил, как улучшить работу радиатора.

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Батареи часто становятся менее эффективными из-за накопления пыли, волос и другого мусора между панелями или даже внутри. Это мешает теплу выходить наружу, и вашей системе отопления приходится работать интенсивнее, чтобы обогреть помещение, пишет Daily Express.

Очистка батарей может казаться сложной задачей, но Джон предлагает простой способ, который занимает менее пяти минут:

Положите полотенце, старую простыню или одеяло под батарею, чтобы собрать пыль. Направьте сопло фена на пространство между батареей и стеной. Включите фен на самый высокий уровень, чтобы выдуть пыль из труднодоступных мест. После завершения уберите собранную пыль с помощью полотенца или одеяла.

Если батарея все равно не нагревается равномерно, прокачайте ее. Это позволит удалить избыток воды и воздуха из системы. Также проверьте расположение мебели,важно убедиться, что шторы, диваны или другие предметы не блокируют батарею, ведь это мешает правильной циркуляции теплого воздуха.

Регулярно очищайте батареи от пыли, чтобы обеспечить их максимальную эффективность и избежать перерасхода энергии. Ведь неправильно работающие батареи не только делают дом менее уютным, но и значительно увеличивают расходы на отопление. Выполнение этих простых советов позволит поддерживать тепло и экономить ресурсы даже в самые холодные месяцы года.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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