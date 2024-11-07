Можно ли сушить белье на батарее: ответ экспертов удивит многих

Не все знают, как правильно сушить вещи зимой в квартире или дома.

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Можно ли сушить белье на батарее / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что будет, если сушить вещи на батареи

Где лучше дома сушить вещи

С наступлением холодов многие люди задаются вопросом, можно ли сушить одежду на батареях, ведь сушка на открытом воздухе становится затруднительной. Это кажется удобным и быстрым способом, но сантехники и специалисты предупреждают: такая сушка может иметь нежелательные последствия.

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Главред расскажет, как сушить вещи в квартире зимой и как избежать вреда для здоровья и дома.

Почему сушка одежды на радиаторе — плохая идея?

Многие полагают, что если батарея уже включена, то сушить вещи на ней экономно и эффективно. Но на практике это не только дорого, но и вредно для дома. Вот несколько причин, почему стоит отказаться от этой привычки.

Рост расходов на отопление . Джордан Ченс, эксперт в области отопления, объясняет, что когда мокрая одежда лежит на батарее, она блокирует тепло, что заставляет радиатор работать интенсивнее, пишет Sante+. Если вы используете термостат для регулирования температуры, влажные вещи могут мешать его работе, из-за чего прибор будет потреблять больше энергии для поддержания нужного тепла. В итоге это приводит к повышению счетов за отопление. Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

. Джордан Ченс, эксперт в области отопления, объясняет, что когда мокрая одежда лежит на батарее, она блокирует тепло, что заставляет радиатор работать интенсивнее, пишет Sante+. Если вы используете термостат для регулирования температуры, влажные вещи могут мешать его работе, из-за чего прибор будет потреблять больше энергии для поддержания нужного тепла. В итоге это приводит к повышению счетов за отопление. Риск появления конденсата и плесени . Сушка одежды на радиаторе повышает уровень влажности в помещении. Мокрая ткань нагревается, и испарения оседают на стенах и окнах, что приводит к накоплению конденсата. Со временем это способствует образованию плесени, которая портит отделку дома и опасна для здоровья. Особенно уязвимы люди с астмой, дети и пожилые.

. Сушка одежды на радиаторе повышает уровень влажности в помещении. Мокрая ткань нагревается, и испарения оседают на стенах и окнах, что приводит к накоплению конденсата. Со временем это способствует образованию плесени, которая портит отделку дома и опасна для здоровья. Особенно уязвимы люди с астмой, дети и пожилые. Опасность для здоровья. Плесень выделяет споры, которые могут вызывать аллергию и респираторные заболевания, а также усугублять хронические болезни дыхательной системы. Вдыхание спор плесени — один из факторов, который специалисты связывают с ухудшением состояния у людей с ослабленным иммунитетом.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Как сушить вещи в квартире зимой безопасно?

Есть несколько более безопасных и экономных способов сушить одежду зимой, которые помогут избежать лишних затрат и проблем со здоровьем:

Используйте напольную сушилку. Напольная сушилка для белья в нескольких метрах от радиатора — отличная альтернатива. Одежда высыхает постепенно, а лишняя влага не оседает на радиаторе. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, откройте окно на несколько минут. Это особенно полезно в случае, если у вас нет вытяжки или увлажнителя воздуха.

Увлажнители воздуха. Если зимой приходится часто сушить одежду в помещении, подумайте об использовании увлажнителя или осушителя воздуха. Эти устройства помогают контролировать влажность, уменьшая вероятность образования конденсата и плесени.

Сушка на балконе или веранде. Если температура позволяет, попробуйте сушить одежду на балконе или веранде. Холодный, но сухой воздух также помогает избежать застоя влаги в помещении, что особенно важно для маленьких квартир.

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