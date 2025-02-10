До блеска за 15 минут: как правильно чистить стеклянную дверцу духовки

Вы узнаете:
- Как приготовить средство для чистки духовки
- Какие важные нюансы нужно учесть
Стеклянная дверца духовки быстро покрывается жиром и копотью, поэтому важно правильно ухаживать за ней, чтобы не повредить поверхность.
Главред расскажет, как можно отмыть внутреннее стекло духовки, чем почистить пространство между стеклами дверцы духовки и как добиться идеального блеска.
Как очистить внешнюю поверхность стекла
Для удаления загрязнений с наружной стороны стеклянной дверцы используйте раствор уксуса и воды (50/50). Нанесите его на салфетку из микрофибры и протрите стекло, пишет southernliving. Если у вас духовка из нержавеющей стали, используйте специальное чистящее средство.
Важно:
- Не очищайте стекло, пока оно горячее – это может привести к повреждению.
- Не используйте абразивные губки и агрессивные химикаты.
Как отмыть стекло в духовке до блеска
Чтобы эффективно удалить жир и нагар внутри духовки, приготовьте домашний очиститель:
- ½ стакана пищевой соды + немного воды до состояния пасты + несколько капель средства для мытья посуды.
- Нанесите смесь на стекло и оставьте на 15 минут.
- Протрите неабразивной губкой и удалите остатки бумажным полотенцем.
Если сода оставила следы, используйте раствор уксуса и воды (1:4), чтобы удалить остатки чистящего средства и придать стеклу блеск.
Как очистить пространство между стеклами дверцы духовки
Между двумя стеклами дверцы духовки часто скапливается пыль и жир. Единственный способ очистить пространство между стеклами – снять дверцу.
Для этого:
- Откройте дверцу духовки и найдите крепежные винты.
- Аккуратно снимите стеклянную панель.
- Очистите внутреннее стекло раствором уксуса или содовой пастой.
- Просушите и соберите дверцу обратно.
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