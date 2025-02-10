До блеска за 15 минут: как правильно чистить стеклянную дверцу духовки

Регулярная чистка дверцы духовки поможет избежать сложных загрязнений.

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Как правильно чистить стеклянную дверцу духовки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить средство для чистки духовки

Какие важные нюансы нужно учесть

Стеклянная дверца духовки быстро покрывается жиром и копотью, поэтому важно правильно ухаживать за ней, чтобы не повредить поверхность.

Главред расскажет, как можно отмыть внутреннее стекло духовки, чем почистить пространство между стеклами дверцы духовки и как добиться идеального блеска.

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Как очистить внешнюю поверхность стекла

Для удаления загрязнений с наружной стороны стеклянной дверцы используйте раствор уксуса и воды (50/50). Нанесите его на салфетку из микрофибры и протрите стекло, пишет southernliving. Если у вас духовка из нержавеющей стали, используйте специальное чистящее средство.

Важно:

Не очищайте стекло, пока оно горячее – это может привести к повреждению.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химикаты.

Как отмыть стекло в духовке до блеска

Чтобы эффективно удалить жир и нагар внутри духовки, приготовьте домашний очиститель:

½ стакана пищевой соды + немного воды до состояния пасты + несколько капель средства для мытья посуды .

+ немного до состояния пасты + . Нанесите смесь на стекло и оставьте на 15 минут .

. Протрите неабразивной губкой и удалите остатки бумажным полотенцем.

Если сода оставила следы, используйте раствор уксуса и воды (1:4), чтобы удалить остатки чистящего средства и придать стеклу блеск.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как очистить пространство между стеклами дверцы духовки

Между двумя стеклами дверцы духовки часто скапливается пыль и жир. Единственный способ очистить пространство между стеклами – снять дверцу.

Для этого:

Откройте дверцу духовки и найдите крепежные винты. Аккуратно снимите стеклянную панель. Очистите внутреннее стекло раствором уксуса или содовой пастой. Просушите и соберите дверцу обратно.

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