"Нужны новые бригады": мобилизация в Украине может быть усилена

Война на истощение – это постоянно война ресурсов. И один из важнейших ресурсов – мобилизационный, объяснил Сергей Рахманин.

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Мобилизация в Украине может быть усилена, сказал Сергей Рахманин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Мобилизация в Украине может быть усилена. Это связано с тем, что война России и Украины уже имеет все свойства так называемой войны на истощение. Об этом в интервью Украинской правде рассказал народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Война на истощение – это постоянно война ресурсов. И один из важнейших ресурсов – мобилизационный", - объяснил он.

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Рахманин напомнил, что когда планировалась большая наступательная операция (которая и сейчас продолжается), то, начиная с ноября и примерно по апрель-май, мобилизационные планы существенно увеличивались.

"Сейчас, насколько я понимаю, дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава (из-за погибших, раненых во время боевых действий) и, возможно, из-за необходимости формировать новые соединения, новые бригады", - отметил он.

Мобилизация в Украине

В Украине идет война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко также заявлял, что в Украине могут усилить мобилизацию. По его словам, такой сценарий возможен, если агрессор Россия мобилизует около 700 тысяч своих граждан.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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