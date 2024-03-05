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В РФ назвали реальные цели войны: в ISW прокомментировали громкие заявления Медведева

Елизавета Бельмас
5 марта 2024, 13:14
Главной ценностью Российской Федерации, к которой она стремится - является расширение своего географического влияния, оккупация Украины и контроль над народом.
В РФ назвали реальные цели войны:
В РФ назвали реальные цели войны / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вчера, 4 марта, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил на Российском всемирном молодежном фестивале с лекцией про "Географические и стратегические границы". В Институте изучения войны проанализировали и прокомментировали его заявления.

Заявления Медведева раскрыли максималистские территориальные цели Москвы, которые до этого прикрывались "освобождением" народа на Донбассе и другими всем известными наративами. Он пропагандирует широкие стремления вглубь Украины с девизом "Украина - это, конечно, Россия". Исходя из этого, аналитики делают вывод, что даже после возможного урегулирования войны путем переговоров, это, скорее всего, будет временно и Украина будет попадать под агрессию РФ в дальнейшем.

По словам Медведева, весь левый берег Херсонской области и много областей на правом берегу Украины - это неотъемлемые части стратегической исторической границы России.

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Карта Медведева

Карта, которую представил Медведев, описывает Украину как отдельное государство только в границах Киевской области, где вся остальная часть принадлежит России. К тому же, Россия на этой карте обозначена гораздо дальше оккупированных на сейчас территорий.

"Тот факт, что Медведев повторно использовал карту 2022 года, подчеркивает, что максималистские территориальные цели Кремля остаются неизменными с начала войны", - написали в ISW.

Границы России

Отдельный блок в выступлении Медведева был посвящен тезису о том, что влияние больших государств, таких как Россия, распространяется за пределы их географических границ, чем в очередной раз подтвердил идею "Русского мира". Согласно его заявлению, чем сильнее государство - тем шире её стратегические границы. К тому же, он процитировал заявление Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются".

"Путин сделал похожие замечания недавно. Это навело на мысль, что он рассматривает слабые государства, которые не могут в одностороннем порядке навязать свою волю другим, например Украина, как имеющие урезанный суверенитет", - добавили аналитики.

Подчинение народа Украины

Однако, несмотря на громкие территориальные заявления, Медведев добавил, что РФ заинтересована больше в подчинении украинского народа, нежели в территориях и ресурсах, поскольку "богатства Украины практически отсутствуют". Объяснил он это тем, что концепция суверенной Украины и национальной идентичности, которая не является российской - должна "исчезнуть навсегда".

"ISW продолжает документировать, как российские власти неоднократно участвуют в широкомасштабных и преднамеренных этнических чистках, проводят кампании и систематически работают над ликвидацией украинского языка, культуры, истории и этнической принадлежности в оккупированных Россией областях Украины", - резюмировали в Институте изучения войны.

Громкие заявления Медведева
Громкие заявления Медведева / скриншот

Кто такой Дмитрий Медведев?

Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Заявления Медведева

Как сообщал Главред, заместитель председателя Совбеза России и по совместительству бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев в который раз заговорил о присоединении украинского города Одессы и невзначай пригрозил применением ядерного оружия. Об этом он заявил во время интервью российским СМИ.

Также, Зампред Совфеда РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев снова разразился "ядерными угрозами" в случае выхода Украины на границы 1991 года.

К тому же, бывший президент РФ Дмитрий Медведев в истерической форме прокомментировал назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он буквально обрушил проклятия в адрес Сырского. Свой параноидальный бред зампред Совбеза РФ выложил в Telegram.

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