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Путин окружил свою резиденцию в Валдае забором из "Панцирей"

Яна Ставская
15 июля 2024, 18:16
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Валдайская "дача" Путина теперь немного защищена от украинских ракет.
Путин окружил свою резиденцию в Валдае забором из
Путин все еще жив / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Радио Свобода, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин усилил противовоздушную оборону своей резиденции в Валдае еще одним ЗРК "Панцирь".

Спутниковые снимки публикует Радио Свобода. Отмечается, что установка, скорее всего, была размещена вблизи здания в марте 2024 года.

Тогда атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург были связаны с переброской систем ПВО россиян на защиту "стратегического объекта на Валдае".

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Новый "Панцирь" заметили в лесу на острове Рябиновый в около 4 км от дачи.

Раньше СМИ публиковали еще одну установку в деревне Ящерово в январе 2024 года.

Покушения на Путина - последние новости

Как писал таблоид The Sun, Путин пережил пять покушений. И теперь так боится за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов. Последняя попытка покушения на хозяина Кремля была предпринята в начале вторжения России в Украину, хотя подробности появляются только сейчас.

Из-за страха быть ликвидированным Путин часто отменяет визиты даже внутри страны.

В ГУР недавно подтвердили, что на Путина совершались покушения, но все эти попытки были неудачными. После чего представитель МИД Мария Захарова заявила, что покушения на Путина якобы готовились на деньги США.

Кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов считает, что устранение двойника Путина могут представить как покушение или теракт.

"(В этом случае, - ред.) все путины, конечно же, сразу исчезнут. Куда денется оригинальный "Бункерный", поедет ли он к Адольфу Гитлеру в Аргентину, или же к СИ в Китай на какую-то базу, это уже вопрос снова из области конспирологии", - добавил Попов.

Что такое Панцирь-С1

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Боезапас: 12 ракет. Пушечное вооружение: устанавливаются 2 спаренные 30-мм зенитные пушки 2А38М, пишет Википедия.

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