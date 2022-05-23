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Покушение на Путина: в ГУР раскрыли инсайд о заказчиках и сроках

23 мая 2022, 14:34

Покушение на Владимир Путина никакой огласки в РФ не имело, подчеркнул Кирилл Буданов.

Путин, охрана, телохранители
В ГУР рассказали о покушении на Владимира Путина / osinform.org

На президента РФ Владимира Путина осуществлялись покушения, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его данным, было покушение сразу после начала войны против Украины. Об этом глава ГУР рассказал в интервью Украинской правде.

"На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было", - сообщил он.

Буданов добавил, что покушение на Путина было неудачным "огласки никакой это событие не имело, но оно имело место".

Читайте такжеПереворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведки

Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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покушение Владимир Путин ГУР
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