В Украине запускают 5G-связь: Федоров анонсировал тестирование в трех городах

5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее, чем 4G, что открывает новые возможности для обмена информацией, рассказали в Минцифры.

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В Украине начинается тестирование 5G / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главные тезисы из заявления Федорова:

В Украине запускают пилотный 5G

В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием

Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа

В трех городах Украины стартует тестирование сети 5G после принятия Правительством изменений в постановление по использованию радиочастот. Оно будет проходить в два этапа в течение двух лет. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в течение этого времени в трех городах проведут испытания 5G. В рамках пилота НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят совместимость 5G с военным оборудованием, чтобы убедиться, что новая технология не повлияет на работу военных сетей.

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"5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях. Это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который мы планируем завершить до 2030 года", - отметил министр.

Федоров отметил, что в рамках постановления операторам предоставляется большая гибкость в использовании радиочастот. Например, частоты 2100 МГц теперь могут применяться не только для 3G, но и для технологий 2G и 4G. Кроме того, отказ от использования частот 694-862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит эти частоты для мобильной связи.

"Работаем над обеспечением качественной связи несмотря на полномасштабную войну", - добавил глава Минцифры.

Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Мобильная связь в Украине - новости по теме

Напомним, еще в прошлом году Федоров рассказал, что Украина готовится внедрить тестовую связь 5G в 2024 году. Он отметил, что до сих пор совершенствовалась существующая сеть 4G, поскольку во время войны часть оборудования была перемещена для укрепления связи в отдельных регионах, что ухудшило общее качество связи.

Также НЦУ изменил требования для мобильных операторов в условиях военного положения. Теперь операторы должны обеспечить мобильную связь на протяжении 10 часов при отключении электроэнергии, а не 4 часов, как было раньше.

Как сообщал Главред, многие из нас до сих пор не знают, что на самом деле означает буква "G". Ответ на этот вопрос и чем 5G отличается от 4G - в материале.

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