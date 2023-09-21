5G на горизонте: Минцифры планирует запустить пилотную версию уже в 2024 году

Украина готовится к внедрению тестовой сотовой связи пятого поколения (5G) уже в следующем году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью Forbes.
Также он отметил, что в Украине совершенствуется существующая сеть 4G, поскольку во время войны часть оборудования была перемещена для укрепления связи в некоторых регионах, что привело к ухудшению качества связи. Однако ситуация с усилением сотовой связи в стране постепенно улучшается.
"Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. В течение последнего года ухудшилась связь. Однако ситуация меняется", - сказал Федоров.видео дня
Для чего нужен 5G
5G – это пятое поколение мобильных сетей, которое является новым стандартом связи для беспроводных и мобильных устройств. Эта технология разработана для обеспечения значительно лучшей производительности и скорости передачи данных по сравнению со стандартом 4G (LTE) и другими поколениями.
Технология 5G принесет значительные улучшения в скорости передачи данных, достигая 10 Гбит/с и практически сведет задержку сигнала к нулю. Эта технология обещает революцию в беспроводной связи, способствуя развитию разных отраслей, включая умные города, автономные автомобили и многие другие инновационные решения.
5G уже активно используется в 72 странах мира, в то время как 137 стран все еще находятся на стадии испытания этой сети.
Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило функцию закрытия ФЛП в "Дії". Услуга полностью автоматическая.
Также Федоров заявил, что Государство сэкономило 10 млрд грн благодаря цифровизации. Существенная экономия удалась благодаря внедрению прозрачной системы учета и выдаче разрешительных документов.
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