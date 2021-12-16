Украинцы могут стать донороми после смерти при помощи "Дія": Рада упростила процедуру трансплантации

Трансплантация / tochkakipeniya.com

Верховная Рада приняла закон №5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

Проект закона № 5831 поддержали 305 народных депутатов.

"Целью проекта Закона является обеспечение реализации конституционного и природного права человека на жизнь и здравоохранение. Задачей законопроекта является улучшение и увеличение эффективности Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку". Изменения вносятся в указанный Закон, Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", – отметили в пресс-службе Рады.

Оформить согласие на передачу органов можно будет через "Дію"

В свою очередь в Министерстве здравоохранения объяснили, что принятый закон позволяет предоставить через "Дію" прижизненное согласие или несогласие по пожертвованию органов для трансплантации в случае смерти.

Также из законодательства о трансплантации изъяли понятие "полномочного представителя". Раньше его можно было назначать при жизни и он в случае смерти разрешал или не разрешал изымать органы для трансплантации.

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Кроме того, закон усовершенствует алгоритм подбора пары донор-реципиент Единой государственной информационной системой трансплантации органов и тканей в соответствии с наилучшим совпадением по иммунологическим показателям с учетом очередности. В Минздраве отметили, что позволит системе подбирать указанные пары с лучшим прогнозом приживания донорского органа.

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Документ гармонизирует украинское законодательство с Евродирективами, а также соответствует положениям соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по трансплантации тканей.

Также закон позволяет привлекать представителей религиозных организаций к популяризации вопросов трансплантации.

Кроме того, принятый документ позволяет разработать подзаконные нормативно правовые акты, которые будут устанавливать единые правила функционирования негосударственных информационных систем трансплантации костного мозга.

Ранее мы сообщали, что в Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов . В частности, сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс. Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час.

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