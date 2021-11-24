Шесть пересадок за ночь: украинские хирурги провели рекордное количество трансплантаций

Украинские хирурги провели рекордное количество трансплантаций /скриншот с видео

В течение ночи на 24 ноября украинские хирурги совершили шесть пересадок органов. Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева.

В частности, впервые провели операцию в столичной больнице "Феофания". Там пациенту пересадили печень, пишет "ТСН".

Также в киевском Институте сердца 52-летнему мужчине одновременно пересадили два органа: сердце и почку.

Всего за последние два дня украинские хирурги успешно провели девять трансплантаций от трех доноров. В Украинском центре трансплантации говорят, что благодарить за это следует не только медиков с их высоким умением, но и родственников умерших, которые все чаще дают согласие на забор органов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов . В частности, сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс. Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час.

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