Один донор – четыре жизни: в Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке

Спасти ребенка могла только трансплантация / МВД

В Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов. В частности, сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс. Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час.

Донором стал 38-летний винничанин. Медики не смогли спасти его жизнь из-за сложной черепно-мозговой травмы. Врачи констатировали смерть головного мозга, а родные дали разрешение на забор его органов, говорится в сюжете ТСН.

"Сердце уже бьется в ее груди"

Известно, что жизнь девочки резко изменилась в 2020 году. Сначала после тренировки у нее начал болеть живот, потом появилась одышка, кашель и отеки. Врачи диагностировали кардиомиопатию. Спасти ее может только трансплантация. И шанс на это появился сегодня.

Как рассказали в МВД Украины, 12-летняя девочка – самая молодая в Украине пациентка, которой пересаживали сердце. Основная сложность заключалась в том, что сердце донора было от взрослого мужчины, а реципиентом была маленькая девочка. В конце концов операция в Институте сердца прошла успешно.

Другие важные трансплантации

В сообщении говорится, что почки и печень от того самого 38-летнего винницкого донора тоже срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц. Почки должны пересадить двум девочкам 12 и 17 лет, а печень – другой 17-летней девочке, которая около месяца находится в реанимации.

Реклама

Ранее Главред уж писал, что маленький одессит с СМА получил самый дорогой укол в мире. На укол для Дмитрия украинцы собрали 2,05 миллиона долларов – это на 250 тыс. долларов дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине.

Отметим, что в Украине более 200 детей болеют редкой генетической болезнью – спинно мышечной атрофией (СМА) – вследствие которой у ребенка постепенно ослабевают и атрофируются мышцы.

Еще 6 лет назад лекарств против нее не существовало, но теперь в мире есть три препарата, которые могут остановить болезнь, и все они чрезвычайно дорогие. Трудностей добавляет еще и то, что препарат необходимо уколоть до того, как ребенку исполнится шесть месяцев. Именно поэтому сборы средств для больных СМА срочные.