УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире

16 июля 2021, 19:28
Прослушать новость
Остановить

Теперь мальчику осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.

Дмитрий Свичинский
Малыш из Одессы получил самый дорогой в мире укол / facebook.com/save.children.sma

Семимесячный Дмитрий Свичинский, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, получил в американской больнице "самый дорогой укол в мире". Теперь маленькому одесситу, за жизнь которого переживали украинцы, осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.

"Это случилось! Дима Свичинский получил заветный укол Zolgensma!", – сообщается на странице Дети, мы успеем в Facebook. Это кампания в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией в Украине.

На укол для Дмитрия украинцы собрали заоблачные 2,05 миллиона долларов – это на 250 тыс. долларов дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине. К инициативе "Дима, мы успеем" присоединились украинские культурные деятели и политики. Родители мальчика рассказывали, что сумму, которой не хватало для приобретения Zolgensma, на счет перевел анонимный благодетель.

"В то же время хотим напомнить Министерству здравоохранения Украины о том, что в нашем государстве остаются еще десятки семей с больными СМА, которые нуждаются в вашем внимании и помощи! Призываем вас действовать!" – указали волонтеры.

Реклама

Отметим, что в Украине более 200 детей болеют редкой генетической болезнью – спинно мышечной атрофией (СМА) – вследствие которой у ребенка постепенно ослабевают и атрофируются мышцы.

Еще 6 лет назад лекарств против нее не существовало, но теперь в мире есть три препарата, которые могут остановить болезнь. Все они чрезвычайно дорогие. Трудностей добавляет еще и то, что препарат необходимо уколоть до того, как ребенку исполнится шесть месяцев. Именно поэтому сборы средств для больных СМА срочные.

Ранее в этом месяце президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 300 млн грн на создание современных центров скрининга новорожденных. Планируется, что в новых центрах смогут обследовать новорожденных детей всех регионов Украины.

волонтеры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки ЗодиакаГороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки Зодиака Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурорИнтимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор Сфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнююСфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнюю Арсен Аваков официально подал в отставкуАрсен Аваков официально подал в отставку Как понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеровКак понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеров

Последние новости

19:55

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея

19:28

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире Видео

19:17

"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине Видео

19:11

В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну и ограничении работы транспорта Видео

19:01

Популярные схемы мошенничества в Facebook: специалисты рассказали, как не попасть на удочку

Реклама
18:58

В Днепре мужчина прямо на дороге ударил водителя авто домкратом по голове Видео

18:48

СНБО ввел новые санкции против 9 украинцев из списка США Видео

18:43

В университете Метинвеста для преподавания будут привлекать европейских ученых и практиков

18:35

Август будет "адским": синоптики назвали дату самой опасной жары Видео

18:28

В Мариуполе стартует строительство горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника"

18:27

Финита ля комедия: айтишницу, которая "не переваривает" украинский язык, выгнали с работы

18:05

Огонь поднялся на несколько метров: в Донецке взорвался газопровод Видео

17:40

Любительница Росси Ани Лорак приехала в Украину с концертами впервые со своего побега

17:38

Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах Видео

17:37

"Большая стройка": в Одессе начала принимать самолеты новая взлетно-посадочная полоса

17:25

Клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

17:21

В Украине переназначили субсидии: кто теперь не получит помощь Видео

17:11

На Черкасчине мужчина изнасиловал, убил пенсионерку и сжег ее дом Видео

16:54

Маскарад 2 сезон - Юрия Горбунова заменил другой ведущий

16:49

Поврежденный отрезок трассы Киев-Одесса отремонтируют до 3 августа - Кубраков

Реклама
16:38

Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин перенесет рабочие дни Видео

16:36

Россия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару Видео

16:31

В Сети появились первые отзывы на фильм Отряд самоубийц 2

16:11

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

15:58

Сколько пить воды, когда пекло на улице: врачи дали ответ Видео

15:44

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

15:41

Что нужно есть, чтобы стареть быстрее: три продукта Видео

15:34

Из квартиры ужасно воняло: в Каменском психически больная женщина жила с разлагающимся трупом матери Видео

15:28

"Купить минералку и потерять глаз": львовянин едва не остался инвалидом из-за бутылки воды

15:27

Самая вкусная закуска: рулетики из огурцов Видео

15:12

Путь к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВД мнение

15:10

На Украину обрушится похолодание: синоптик предупредила о резком изменении погоды Видео

14:55

Холостячка Злала Огневич представила жаркий клип на песню Мій назавжди Видео

14:51

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

14:50

Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции Видео

14:45

Статья Путина об Украине на "вооружении" армии России: в Кремле объяснили ситуацию Видео

14:44

О чем думает мозг, пока мы спим: ученые дали ответ Видео

14:42

С октября пенсионеры получат дополнительные деньги: Шмыгаль пояснил, кто и сколько

14:38

"Вам тут не рады": ультрас Динамо надругались над эмблемой Шахтера в сердце Киева

14:35

Как отсрочить Альцгеймера на 5 лет: ученые назвали игру, которую знает каждый Видео

Реклама
14:32

Худший сценарий для Украины: Ляшко предупредил о новой вспышке COVID-19 Видео

14:19

Врачи назвали суши, которые считаются здоровыми: от остальных стоит отказаться Видео

13:58

500 дней "Большой стройки" Зеленского: эксперт назвал результаты

13:48

Битва с РФ и национальное сопротивление: в Украине появится тероборона и возрастет численность ВСУ Видео

13:42

Jerry Heil и Анна Тринчер выпустили совместную песню Плакса Видео

13:40

В Киеве на Трухановом острове коммунальщик косил песок на склоне Видео

13:21

Индийский штамм коронавируса: ключевые отличия Видео

12:54

"Звучит мерзко": в Киеве блогерша влипла в скандал из-за украинского языка

12:45

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид снялся в одном белье в клипе I wanna be your slave Видео

12:39

Монастырский – новый глава МВД: Верховная Рада назначила замену Авакову Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять