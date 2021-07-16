"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире

Малыш из Одессы получил самый дорогой в мире укол / facebook.com/save.children.sma

Семимесячный Дмитрий Свичинский, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, получил в американской больнице "самый дорогой укол в мире". Теперь маленькому одесситу, за жизнь которого переживали украинцы, осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.

"Это случилось! Дима Свичинский получил заветный укол Zolgensma!", – сообщается на странице Дети, мы успеем в Facebook. Это кампания в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией в Украине.

На укол для Дмитрия украинцы собрали заоблачные 2,05 миллиона долларов – это на 250 тыс. долларов дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине. К инициативе "Дима, мы успеем" присоединились украинские культурные деятели и политики. Родители мальчика рассказывали, что сумму, которой не хватало для приобретения Zolgensma, на счет перевел анонимный благодетель.

"В то же время хотим напомнить Министерству здравоохранения Украины о том, что в нашем государстве остаются еще десятки семей с больными СМА, которые нуждаются в вашем внимании и помощи! Призываем вас действовать!" – указали волонтеры.

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Отметим, что в Украине более 200 детей болеют редкой генетической болезнью – спинно мышечной атрофией (СМА) – вследствие которой у ребенка постепенно ослабевают и атрофируются мышцы.

Еще 6 лет назад лекарств против нее не существовало, но теперь в мире есть три препарата, которые могут остановить болезнь. Все они чрезвычайно дорогие. Трудностей добавляет еще и то, что препарат необходимо уколоть до того, как ребенку исполнится шесть месяцев. Именно поэтому сборы средств для больных СМА срочные.

Ранее в этом месяце президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 300 млн грн на создание современных центров скрининга новорожденных. Планируется, что в новых центрах смогут обследовать новорожденных детей всех регионов Украины.