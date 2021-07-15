В Украине ожидается новый скачок цен: какие продукты больше всего подорожают осенью

Какие продукты больше всего подорожают осенью / Униан

Цены на продукты продолжают расти как в мире, так и в Украине. Осенью на украинских рынках и в магазинах ожидается очередной скачок цен. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости.

Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, сообщает РБК-Украина. От также отметил, что снижение цен на базовые продукты летом – это тенденция временная, тогда как осенью нас ждет очередной рост цен.

"Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной, как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции", – отметил эксперт.

Что подорожает к осени:

подсолнечное масло;

зерновые;

яйца;

молоко;

мясо.

"Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко", - отметил Хмелевский.

По словам эксперта, молочная отрасль в Украине продолжает падать, а поголовье коров постоянно сокращается. Кроме того, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.

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"Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию", – добавляет Хмелевский.

Ранее Главред сообщал, что за рубежом украинское постное масло вдвое дешевле нежели у нас. Так, цены на подсолнечное масло в чешском супермаркете составляют около 30 крон, что по нынешнему курсу равно 35 грн. В то же время в украинском магазине продукцию аналогичного производителя продают за 65 грн.

При этом нужно учитывать, что в цену масла в чешском магазине также заложена стоимость транзита между странами.