В Украине взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего

Цены на продукты в Украине снова взлетели / УНИАН

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июне 2021 года.

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2020 года свекла подорожала на 227,5% до 17,7 гривен за килограмм, морковь — на 150,5 % до 15 гривен за килограмм, лук — на 114,8% до 11 гривен за килограмм, капуста — на 67% до 8 гривен за килограмм, картофель — на 31% до 13,3 гривен за килограмм.

Кроме того, подсолнечное масло подорожало на 54,4% до 65 гривен за литр, сахар на — 24,0% до 25,9 гривен за килограмм.

В то же время яйца подешевели на 19,6% до 22,1 гривен за десяток.

По данным Госстата, за январь-июнь сигареты премиум-класса подорожали на 8,2% до 62,6 гривен за пачку, цены на водку выросли на 0,7% до 93,3 гривен за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 6,3% до 18,6 гривен за бутылку, украинское вино — на 4,5% до 69,2 гривен за бутылку 0,75 литра.

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При этом эксперты прогнозируют, что на украинских рынках и в магазинах уже в августе существенно подорожают яйца. Будем платить по 40 гривен за десяток.

По словам аналитиков, с начала года в Украине уменьшилось производство яиц на четверть. Этот рекорд за последние двадцать лет влияет на ценообразование.

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Кроме этого, эксперты говорят, что подорожание кормов на 60% также повышает стоимость продукции. Если ситуация с производством не улучшится, цены на яйца не снизятся до весны.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.