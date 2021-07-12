За рубежом украинское постное масло вдвое дешевле: сравнение цен на продукты в Украине и в Чехии

Украинское подсолнечное масло в Чехии

/ Telegram / "Харьков 1654".

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. Соответствующие фотодоказательства были опубликованы в Telegram-канале "Харьков 1654".

В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривен. "Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине. Цена 35 гривен! Это учитывая транзит между двумя странами + заработок магазина. А в Украине – 50-65 гривен", – сообщил пользователь Михаил Король.

Согласно исследованиям, проведенным общественной организацией "Экономический дискуссионный клуб", разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60-100%.

Читайте такжеСердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.