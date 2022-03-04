В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте

На фоне войны в соцсетях и медиа много появилось фейков и дезинформации. Враг пытается сделать все, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки, сообщает пресс-служба Минцифры.

Украинцев призывают соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки кафиров:

Используйте официальные источники информации;

Не ведитесь на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств. Их публикует враг;

Не распространяйте информацию о перемещении украинских войск, так вы сдаете наши войска врагу;

Распространяйте правду о войне, которую ведет РФ в Украине в своих соцсетях;

Совершайте сообщения для своей аудитории в соцсетях, общайтесь со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространяйте информацию через них. Распространяйте правду к россиянам;

Блокируйте устройства каждый раз после окончания работы, устанавливайте приложения только с официальных сервисов, не пользуйтесь неизвестным Wi-Fi;

Защитите соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию;

Поддерживайте дух нашей Армии, пишите слова благодарности;

Присоединяйтесь в ряды IT-армии Украины или в Интернет Войска.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.