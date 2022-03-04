В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте

Украинцев призывают соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки кафиров.
На фоне войны в соцсетях и медиа много появилось фейков и дезинформации. Враг пытается сделать все, чтобы украинцы утратили веру в победу и опустили руки, сообщает пресс-служба Минцифры.
Украинцев призывают соблюдать правила, которые помогут выстоять во время информационной атаки кафиров:
- Используйте официальные источники информации;
- Не ведитесь на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств. Их публикует враг;
- Не распространяйте информацию о перемещении украинских войск, так вы сдаете наши войска врагу;
- Распространяйте правду о войне, которую ведет РФ в Украине в своих соцсетях;
- Совершайте сообщения для своей аудитории в соцсетях, общайтесь со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространяйте информацию через них. Распространяйте правду к россиянам;
- Блокируйте устройства каждый раз после окончания работы, устанавливайте приложения только с официальных сервисов, не пользуйтесь неизвестным Wi-Fi;
- Защитите соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию;
- Поддерживайте дух нашей Армии, пишите слова благодарности;
- Присоединяйтесь в ряды IT-армии Украины или в Интернет Войска.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.