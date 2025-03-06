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РФ способна воевать еще год-полтора, но лишь при одном условии – СМИ

Виталий Кирсанов
6 марта 2025, 10:06
841
Нынешними темпами Россия сможет захватить всю Украину примерно через 118 лет.
РФ способна воевать еще год-полтора
РФ способна воевать еще год-полтора / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что написано в материале The Atlantic:

  • Положение России мучительное
  • Способность России набирать новых солдат "полностью разрушена"

По итогам 2024 года РФ достигла медленного прогресса в Украине, захватив только небольшую часть земли, положив десятки тысяч солдат и целых пять механизированных дивизий. Такими темпами Россия сможет захватить всю Украину примерно через 118 лет.

Обозреватель издания The Atlantic Грейм Вуд советует помнить эту цифру, когда президент США Дональд Трамп или вице-президент Джей Ди Вэнс снова заявят, что Украина "не выигрывает" войну и что она находится в "очень плохом положении".

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"Положение России также "плохое" - и, возможно, более мучительное, потому что россияне испытывают дополнительную горечь, которая приходит с осознанием того, что в феврале 2022 года они могли бы просто остаться дома и не начинать войну. Обе стороны проиграли, а это значит, что объявление только одной стороны проигравшей - это странный выбор", - написало издание.

Аналитик Джордж Баррос из Института изучения войны сказал, что для измерения последних российских успехов нужно "разобрать штангенциркуль", потому что война замедлилась до такой степени, что обе стороны захватывают и теряют всего несколько квадратных километров пустой земли за раз. "[Россия] не продирается через городскую застройку. Это в основном безлюдные степи с горсткой сел и всего двумя оперативно значимыми городами в прошлом году. Это все, что они смогли захватить", - констатировал он.

А вот материальная стоимость этой территории сомнительной ценности шокирует. В одном из основных районов операции на Донбассе, сказал Баррос, Россия "потеряла около 500 танков и 1000 бронетранспортеров - примерно дивизию на каждые 10 км движения". Он добавил, что недавно было замечено, что россияне используют ослов вместо механизированной техники.

"Россияне сжигают свои запасы советских времен", - сказал Баррос. При этом, по его данным, Уралвагонзавод, российский танковый завод, и тульский завод боеприпасов, работают без перерыва с начала войны. Танки и другие ресурсы можно увидеть на спутниковых снимках, а старые автопарки пустеют.

"Если они не получат массированную инъекцию транспортных средств от северокорейцев или китайцев, россияне, скорее всего, будут на критическом уровне в течение следующих 12-18 месяцев", - сказал Баррос.

Большинство признаков указывают на возможное истощение у РФ и оно продолжится, конечно, при условии, что Украина продолжит получать военную помощь такими же темпами, как до того, как Трамп прекратил ее на этой неделе.

При этом Баррос сказал, что способность России набирать новых солдат "полностью разрушена". Российский диктатор Путин полагался на наемников и заключенных, в сочетании с щедрыми бонусами для бедных россиян, которые добровольно хотят попытать счастья против украинских роботов-убийц в степи.

Баррос описал деликатный социальный контракт между Путиным и его гражданами: "Контракт таков: я не заставляю вас идти воевать в Украину. Я плачу вам, чтобы вы пошли воевать в Украину"".

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 4 марта президент президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

Во время выступления в Конгрессе вечером 4 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам о мире. Россия также дала "серьезные сигналы" о готовности к прекращению войны.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, чтобы представить мирный план. Как пишет Daily Mail, поездка трех лидеров в США может состояться уже на следующей неделе.

Ранее Кир Стармер заявил, что не доверяет Владимиру Путину, подчеркивая, что российский президент "вернется", если получит такую возможность. Поэтому, по его словам, критически важно обеспечить "гарантии безопасности".

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