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Госпродпотребслужба отрицает влияние ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году

Олег Макаров
6 марта 2025, 13:35
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ДПСС

Глава Госпродпотребслужбы (ГПСС) Сергей Ткачук отрицает влияние антитабачной ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"С этой организацией я встречался. Чтобы как-то они финансировали или побуждали и обучали работников в 2024 году, точно такого не было и нет", - сказал он.

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Однако на сайте ОО "Жизнь" указано, что в 2024 году эта антитабачная организация проводила тренинги для работников ДПСС по мониторингу присутствия рекламы табачных и никотиновых изделий в местах торговли в Украине.

В течение 2024 года активисты ОО "Жизнь" осуществляли рейды, так называемый "общественный мониторинг" в заведениях торговли и, как отмечает сама ДПСС, по результатам было направлено 64 обращения в Госпродпотребслужбу.

Такие обращения были основаниями для инспекторов ДПСС проводить внеплановые проверки и штрафовать бизнес на основе жалоб ОО "Жизнь".

ДПСС также неоднократно привлекала Жизнь предоставлять независимую экспертизу в судах по вопросам табака. Однако согласно информации как с официального сайта Жизнь, так и с ее регистрационных данных, эта ОО не имеет необходимой квалификации в предоставлении юридических или экспертных заключений по применению норм законодательства.

Вместе с тем, Центр демократии и верховенства права, анализируя судебную статистику по делам о проверках бизнеса, отмечает, в 91% случаев суды отменили решение ГПСС о привлечении к ответственности субъектов хозяйствования.

Руководитель ГПСС, комментируя вопрос о возможном конфликте интересов из-за вмешательства антитабачной ОО "Жизнь" в проверки бизнеса, отметил: "Если такое есть, то это будет свидетельствовать о возможной искусственности увеличения процедурных процессуальных моментов, тогда конечно надо будет как-то реагировать, и не только нам".

Также он допустил возможность "искусственного увеличения процедурных процессуальных моментов" при проведении таких проверок. "У нас, извините, количество дел сделать очень просто", - сказал он.

Сергей Ткачук заявил, что готов сотрудничать для выяснения, кем и с какой целью финансируется деятельность ОО "Жизнь".

Как сообщалось, в 2022-2024 гг. ГПСС наложила на предпринимателей более 16 млн грн штрафов при осуществлении внеплановых проверок за соблюдением антитабачного и рекламного законодательства в части табачных изделий.

В целом, по предоставленной самой ГПСС информации, бизнес уже успешно обжаловал дела о наложении штрафов и получил возмещение около 1 млн грн.

Вместе с тем, Верховный суд в начале 2025 года издал постановление, которое дает основания для пересмотра уже "закрытых" судебных дел, в которых бизнес оспаривал штрафы ГПСС.

В такой ситуации бизнес имеет все шансы выиграть суды и в таком случае из бюджета необходимо будет вернуть более 15 млн грн.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала Госпродпотребслужбу прекратить противоправные внеплановые проверки бизнеса по соблюдению законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения.

Бизнес также публично обращался к ГПСС с призывом инициировать проведение внутренних служебных расследований и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение ими должностных обязанностей.

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