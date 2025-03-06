Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти грушу

Попробуйте разгадать очень сложную, но занимательную оптическую иллюзию – грушу будет найти крайне непросто, придется проявить хорошую смекалку.

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Найдите грушу за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного расслабиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, их можно изучать как с семьей, так и в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти грушу.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Чтобы ее разгадать, придется внимательно смотреть на картинку и разбираться, где же здесь груша.

На картинке – множество кукурузы. Слева расположена тыква. По разным сторонам – вороны. Наша задача – разобраться, где же здесь груша, и найти ее.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете грушу / Jagranjosh

Не удалось найти грушу? Ловите подсказку: посмотрите в правый нижний угол, там и найдете грушу. Правильный ответ обведен белым кружком.

Если нашли грушу, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества цифр 9 нужно найти одну-единственную 8. Причем всего за три секунды.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке изображена таблица, где множество цифр 89. Нам же нужно найти одну – 88.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке много перевернутых цифр 24. Среди них есть одна в правильной форме, ее нам и предстоит отыскать.

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