Гарик Кричевский: "Думал, что завязываю с музыкой навсегда"

Мы сейчас работаем над украинской программой, потому что мне захотелось что-то сделать, поддержать как-то страну и людей.

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Гарик Кричевский рассказал о своей жизни / Коллаж Главред, фото артиста

Гарик Кричевский - представитель еще того эшелона украинских звезд, на которых выросло не одно поколение украинцев. Его "Киевляночку" и "Привокзальную", пожалуй, знал и любил петь каждый.

Врач по образованию, а ныне талантливый и единственный украинский автор-исполнитель в стиле "альтернативный шансон", который гастролировал по миру, резко осудил вторжение террористической России в Украину и пережил "поселение" оккупантов в собственном доме, стремится отыграть большой концерт в Киеве, мужскими и честными понятиями говорит о дружбе, а также по-человечески и, никого не осуждая, отзывается о своих коллегах.

Он зрело и лаконично говорит о том, кто и как должен или не должен говорить о войне, опираясь на собственный опыт и просит своих уже взрослых детей помогать ему с соцсетями.

Главред взял интервью у господина Гарика Кричевского, где поговорил о многих вещах. И о творчестве, и о друзьях, и об утраченных талантах и о планах на будущее.

После полномасштабного вторжения, вы говорили, что находитесь в творческом кризисе. Можно ли новый дуэт с вашей дочерью считать этапом в карьере? Своеобразным творческим исцелением?

Это не первая песня после того, как я начал снова писать. У меня уже вышло где-то четыре песни, которые были написаны после того, как началась война. Да, где-то полгода я ничего не делал, даже думал, что завязываю с музыкой навсегда. А потом оно более-менее пошло. А этот дуэт - это была просто песня. Мы ее спели дуэтом на благотворительном концерте. Это было в сентябре в Киеве.

И после того, как мы ее с дочкой спели, то я думаю, это понравилось. Мне так кажется. И мы записали ее, а потом сняли еще видео.

А планирует ли она себя развивать дальше в музыкальной карьере? Планирует ли стать певицей? Я имею в виду серьезно заниматься этим делом?

Я не думаю. Она - врач, живет в Германии. Сейчас она ратифицировала диплом свой в Европе. Медицинский. Но мне очень нравится, когда она со мной на сцене. В свои четыре года она впервые вышла со мной на сцену.

И вот иногда она ездит, когда у нее есть время, как бэк-вокалистка нашей группы. Иногда просто так. Это как хобби, не так, как профессия.

Гарик Кричевский с дочерью / Фото артиста

Вы в одном из интервью говорили о том, что в вашем доме побывали оккупанты, и понять вас я, наверное, не смогу. Хотя тоже увидела первые дни войны, но в моем доме их не было

Было тяжело. Впервые, мы даже когда приехали после деоккупации, то жена не хотела зайти туда. Время прошло, мы сделали там как смогли, что-то привели в порядок. Пока еще там идут работы такие небольшие, там уже почти все сделано.

Вы планируете там жить?

Знаете, я ничего не планирую до конца войны вообще. Поэтому, когда закончится война, будем решать, как это будет. Это сложно.

А вы сейчас в Украине или за границей?

Сейчас в Украине.

А планируете давать концерты или у вас есть благотворительные туры, благотворительные выступления? Ездили ли вы, или собираетесь ездить на линию фронта, или прифронтовые города?

Мы сейчас работаем над украинской программой, потому что мне захотелось что-то сделать, поддержать как-то страну и людей. И сейчас мы работаем над этой программой, которую я уже в сентябре показал. Были выступления фрагментами, частично мы ее презентовали.

С одной стороны, я сейчас работаю над полноценным концертом, который можно было бы показывать в туре зрителю. С другой стороны, команда работает над тем, с кем это все можно было бы организовывать, с какими продюсерами. Потому что сейчас война. Это все очень сложно, знаете. Но я надеюсь, что мы сделаем.

А что будет в этом туре? То есть, это будут исключительно новые хиты или только хиты на украинском языке, или переведенные хиты?

Хитов не так много, а вот песни будут. Во-первых, это будет программа для Украины, только на украинском языке песни будут. Некоторые будут в переводе, некоторые будут новые. Вообще, это программа. Она уже есть, в принципе. Для концерта надо иметь программу на два-три часа. И эта программа сейчас в работе.

Вы перевели вашу легендарную "Киевляночку"? По вашим ощущениям, как она "пошла" или "не пошла", как ее оценили ваши фаны именно в украинском варианте.

Я думаю, что переплюнуть старую версию очень тяжело и невозможно, и такой задачи не было. А показатели, как мне говорят люди, которые разбираются в этом больше, чем я, там уже больше миллиона просмотров на YouTube-канале. Дети говорят, что все хорошо. Но как оно будет восприниматься людьми в лайв-варианте, я не знаю. Я ее еще не так много пел, чтобы сказать.

Там аранжировка другая, немножко она более сложная, чем первая версия. Но у меня есть такие ощущения, что будет хорошо восприниматься.

С концертом понятно, что готовится что-то большое. Еще у вас есть какие-то проекты, которые сейчас на паузе, или которые бы вы хотели сделать до войны, но не смогли.

У меня есть обязательства перед зрителями, ведь должен был быть мой концерт четвертого марта 2022-го года во дворце "Украина". Почти, насколько я помню, все билеты были распроданы до того момента, когда началась война и год люди не сдавали билеты. Они все думали, что все восстановится и концерт состоится, но война затянулась.

Насколько я знаю, руководство концертной площадки "Украина" вернуло деньги тем, кто хотел возврата оплаты за билеты. Но я пообещал, что этот концерт состоится. Я думаю, что если руководство Дворца "Украина" пойдет навстречу и проведет этот концерт, то это была бы моя мечта. Я не знаю, как это будет - после войны или еще это во время войны. Но я бы очень хотел, чтобы так произошло.

Кто для вас перестал существовать после начала войны? Я не имею в виду глобально, всех, кто поддерживал врага. Речь о ваших близких, друзьях. Например, в одном из интервью вы рассказывали о своей любви к бильярду и о том, что частенько играли с мужем предательницы Повалий - Лихутой. Считали ли вы его другом и выходили ли с ним на связь после того, как они предали Украину?

Нет, мы не общались уже давно. Примерно пять лет. Все и так известно о них в этой ситуации.

Есть ли такие люди, которые вас разочаровали своей позицией относительно нападения России на Украину?

Если вы зайдете на ютуб канал, там есть такая песня, называется "Путь домой". Ее нет в переводе, я ее не переводил. И это была, мне кажется, первая песня, которую я написал после начала войны. И как раз вот там вы услышите все мое отношение. Очень много людей ушло из жизни. Не в том смысле, что они умерли. В том смысле, что они перестали существовать. Зато много людей пришло.

Эта песня - это и есть ответ на мой вопрос.

В первые дни войны мы все начали обращаться к своим российским друзьям, или известным личностям и призывали их открыть глаза, хотя глаза на самом деле у них были открыты. Обращались ли вы к кому-то из российских коллег, чтобы они кричали о том, что происходит в Украине?

В первый день, кажется, я выставил пост в соцсетях, где я в целом объяснил, что происходит, потому что люди, на самом деле, не все знали. Ко мне звонили много людей со всей страны, из всех стран и даже из России. Они не знали, что происходит реально, правда ли это? Потому что это не помещалось в голове у людей. И я рассказал это людям прямо в соцсетях.

А конкретно кого-то просили сделать заявления, запостить в своих социальных сетях. Я имею в виду россиян.

Зачем я буду кого-то просить? Если это есть у человека в сердце, он сделает это сам. Но я также это понимаю. Я жил в Советском Союзе. Я понимаю, что такое жить в стране, где тоталитарный режим и где могут за это быть преследования. Они есть. Я знаю, что бы было с людьми в Советском Союзе, которые бы пошли против власти. И я не могу их обвинять в том, что они боятся сесть за решетку.

Гарик Кричевский перевел свою "Кияночку" / Фото артиста

А кто-то из них вам писал в личные?

Звонили многие. Самое интересное, что звонили те люди, от которых я этого не ожидал, а те, от которых я ожидал, многие не перезвонили до сих пор.

Вы в свое время тоже выступали в России. Я без осуждения говорю абсолютно, а как факт. Как зритель российский отличался от украинского. Чувствовали ли вы какие-то существенные изменения?

Когда я ездил в Россию, а это было более десяти лет назад, то на мои концерты приходило много украинцев и там не чувствовалось какой-то разницы.

Но для сравнения, даже в украинских провинциальных городах, люди более западного менталитета. И разница, на самом деле, очень чувствовалась в самых простых вещах. Например, в магазине. Все-таки Украина, даже географически, более западная страна. А Россия - ближе к Азии. И это чувствуется. На концертах это не чувствуется.

Хотелось спросить о мужской дружбе. Вот, что для вас дружба? Кого из украинских артистов, известных украинскому зрителю, вы можете назвать своим другом?

Дружба для меня - это вещь, которая состоит из многих других таких вербально-ментальных вещей. Во-первых, друг - это человек, которого ты знаешь очень много лет. Во-вторых, ты к нему можешь позвонить с проблемой, и он скажет тебе с первого слова фразу: "Чем я могу тебе помочь?". А когда нет проблемы, то можно просто поехать попить кофе или водку, поговорить, послушать музыку.

Таких людей у меня очень мало и они все в разных уголках мира. Это мои друзья, с которыми мы с пяти лет знакомы. Среди артистов у меня очень много приятелей, скажем так, моих коллег, моих хороших знакомых. Я не знаю, как это сказать. Я их называю друзья также, но это что-то другое. Мои друзья не имеют отношения к шоу-бизнесу.

На самом деле можно вам позавидовать белой завистью, что у вас такие люди есть. Потому что найти такого сердечного друга, которому можно доверять сейчас, сейчас очень трудно...

Ну, знаете, это люди с моего двора, это люди разных профессий: от бандитов до профессуры и академиков. И мы с пяти лет знакомы. И наш район помнит все.

Тогда спрошу вас вот еще о чем. О творчестве украинского исполнителя и композитора Вячеслава Хурсенко, почти не признанного и совсем не оцененного в Украине, несмотря на огромный талант. Вы дружили с ним. Как вы думаете, почему столь талантливый человек, который несмотря на то, что имел хиты, альбомы и писал песни, не стал звездой в Украине?

Во-первых, он очень мало прожил, к сожалению (умер от осложнений болезни в 42 года - авт.). Во-вторых, знаете, я также не понимал это даже в то время, когда он был жив, здоров и все якобы хорошо развивалось у него. Я ему помогал. Не только я. Но что-то не сложилось, какие-то планы планеты.

Хотя он для меня был, и есть, наверное, в первой тройке. Может, в пятерке украинских исполнителей. И я был его фанатом, и я помогал ему, брал его в концерты свои, когда была съемка какая-то. Знакомил с продюсерами.

Даже был момент, еще задолго до проблем, когда приезжал один продюсер из Москвы и хотел Славу забрать в Москву.

Он написал песню "Соколята", которая, на мой взгляд, не имеет конкуренции.

Тоже ее обожаю. Я понимаю, о чем песня.

Она в первой тройке или пятерке золотых хитов Украины. Кажется, что человек, который написал эту песню, он должен был бы собирать стадионы. Ну, может, немножко не хватило времени. Я не знаю...

У него же русскоязычные тоже очень классные хиты были...

Я же об этом. У него были хиты, которые дошли до продюсера, который позже был продюсером, не хочу говорить кого. Этот продюсер приезжал, и он хотел Славика забрать. Чтобы сделать очень крутой проект. Ну, Славик послушал его, послушал и сказал "Нет".

Помню, он сказал: "Они хотят меня посадить на цепь. А он был очень свободолюбивый человек. Эти все контракты - это все было не для него. Очень творческий, очень талантливый человек. Мне кажется, что просто не хватило времени, Если бы он остался с нами, то сейчас бы у него был совсем другой уровень популярности.

Его дочь сейчас занимается музыкой, поет песни. Так что какое-то продолжение есть. Все же надо, как мне кажется, поддержать дочь Славика. Это будет какое-то продолжение его творчества.

Гарик Кричевский / Фото артиста

Как вы относитесь к артистам, которые уехали из страны, даже если они не поддерживают агрессора (Россию - авт.)?

Для меня, например, не имеет значения, где артист находится. Для меня, как для гражданина Украины, больше имеет значение, что человек делает. Вот можно быть в Украине, а я таких знаю, и сидеть в глубоком тылу, и ничего не делать.

А можно выезжать с концертами и донатить на Украину, помогать отправлять и все остальное. Поэтому, знаете, если человек это делает, то у меня лично никаких претензий к этому человеку нет.

У меня есть вопросы, например, к тем, кто находится в Украине и покупает себе Роллс Ройз во время войны. Или дома и виллы за рубежом.

Я бы, например, если была бы моя воля, всех выпускал бы артистов, ездить за границу и давать концерты и помогать Украине, Я думаю, что нет ни одного украинского артиста, который бы что-то бы не донатил и не помогал.

Как раз Минкульт принял решение о том, чтобы не выпускать артистов. И на днях была информация о том, что не выпустили Шурова (Pianoboy - авт.) из Украины. Но мне кажется, что это временное, скорее явление, чем стала какая-то константа...

Для меня больно, потому что я жил в Советском Союзе и я знаю, что такое железный занавес. Что такое "не выпускание". К сожалению, во время войны нарушаются демократические устои. Я надеюсь, что когда война закончится, это все очень быстро должно вернуться в сторону демократии и захочется забыть о тех всех вещах, как можно скорее.

Дети Кричевского помогают ему / Фото артиста

Вот у меня как раз по этому поводу был следующий вопрос. В чем миссия украинских артистов во время войны? Но, видимо, вы на него уже ответили, что это и есть миссия: ездить и донатить?

Популяризировать культуру - это одна часть. А основная миссия артиста - она без изменений. Миссия артиста, на мой взгляд, - это приносить людям радость. То есть лечить людей от проблем, чтобы люди отдыхали. Люди не могут все время думать, читать новости. Надо отдыхать. Вот и вся миссия артистов. Ну, я сейчас говорю об артистах, о звездах, в первую очередь. Ну и о других также. Артист должен делать так, чтобы люди отдыхали. И это, на мой взгляд, основная миссия.

Давайте тогда последний вопрос: что никогда не опубликует в социальной сети Гарик Кричевский?

Я вам честно скажу, что я не очень дружу с социальными сетями. У меня этими вопросами занимаются дети мои. Они ко мне подходят и говорят, мол, надо записать обращение или что-то другое. Так оно выглядит. Иногда я подхожу, говорю, давайте дети, я хочу что-то там донести до своих сторонников. А чего точно не будет? Вот тех фото, знаете, у зеркала и того, что я съел на завтрак, на обед. Вот того точно никогда не будет.

Кто такой Гарик Кричевский? Гарик Кричевский - украинский автор-исполнитель в жанре шансон, музыкант, ведущий. Заслуженный артист Украины (2004). Выпустил 11 альбомов. Принимал участие в телепроектах "Зірка+Зірка", "Крутые девяностые", "Битва хоров".

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