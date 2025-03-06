Актер-путинист Евгений Миронов экстренно госпитализирован в РФ

Внесенный в базу "Миротворец" Миронов ранее жаловался на сильное напряжение и проблемы со сном.

https://glavred.info/starnews/akter-putinist-evgeniy-mironov-ekstrenno-gospitalizirovan-v-rf-10645064.html Ссылка скопирована

Евгений Миронов загремел в больницу - что случилось с путинистом / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Кратко:

Путинист жаловался на проблемы со сном и давлением

Его госпитализировали из-за нарушений работы сердца

58-летний актер-путинист Евгений Миронов больше года сидит на успокоительных и снотворном - из-за эмоционального и физического перенапряжения у него развились бессонница и тревожные расстройства психики. На фоне этого у артиста начались проблемы с сердцем.

Как сообщают росСМИ, Миронова госпитализировали с жалобами на онемение рук и резкие скачки давления. Врачи определили у путиниста нарушения работы сердца, после чего в экстренном порядке его поместили в стационар.

видео дня

В больнице фанат "русского мира" пребывает больше недели. Его состояние стабилизировали, назначили антидепрессанты и дополнительное обследование сердца из-за проблем с артериальным давлением.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певец-путинист Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище. Ведущая-предательница рассказала, как семья обращается с ней.

Также младшая дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, шестилетняя Мила, вызверилась на новую женщину своего отца, фигуриста Петра Чернышева.

Читайте также:

Кто такой Евгений Миронов? Евгений Миронов - советский и российский актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года; народный артист Российской Федерации (2004). В мае 2022 года посетил оккупированный российскими войсками Мариуполь и Донецк, сообщает Википедия. Внесен в базу "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях страны-оккупанта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред