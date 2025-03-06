Актер-путинист Евгений Миронов экстренно госпитализирован в РФ

Кратко:
- Путинист жаловался на проблемы со сном и давлением
- Его госпитализировали из-за нарушений работы сердца
58-летний актер-путинист Евгений Миронов больше года сидит на успокоительных и снотворном - из-за эмоционального и физического перенапряжения у него развились бессонница и тревожные расстройства психики. На фоне этого у артиста начались проблемы с сердцем.
Как сообщают росСМИ, Миронова госпитализировали с жалобами на онемение рук и резкие скачки давления. Врачи определили у путиниста нарушения работы сердца, после чего в экстренном порядке его поместили в стационар.
В больнице фанат "русского мира" пребывает больше недели. Его состояние стабилизировали, назначили антидепрессанты и дополнительное обследование сердца из-за проблем с артериальным давлением.
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Кто такой Евгений Миронов?
Евгений Миронов - советский и российский актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года; народный артист Российской Федерации (2004). В мае 2022 года посетил оккупированный российскими войсками Мариуполь и Донецк, сообщает Википедия. Внесен в базу "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях страны-оккупанта.
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