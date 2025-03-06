"Хотели посадить на цепь в РФ": Гарик Кричевский рассказал про украинского певца

Гарик Кричевский рассказал про своего друга Вячеслава Хурсенко.

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Кричевский рассказал про Вячеслава Хурсенко / Коллаж Главред, фото артиста

Кратко:

Что хотел от украинского автора продюсер из Москвы

Что ответил артист

Украинский певец и исполнитель Гарик Кричевский рассказал про своего друга, композитора и автора песен Вячеслава Хурсенко, который умер от осложнений хронического заболевания.

Как рассказал он в интервью Главред, певец Хурсенко был невероятно талантливым и за ним даже приезжал продюсер из Москвы.

"Он для меня был, и есть, наверное, в первой тройке. Может, в пятерке украинских исполнителей. И я был его фанатом, и я помогал ему, брал его в концерты свои, когда была съемка какая-то. Знакомил с продюсерами. Даже был момент, еще задолго до проблем, когда приезжал один продюсер из Москвы и хотел Славу забрать в Москву", - рассказывает Кричевский про Вячеслава Хурсенко.

Кричевский также добавляет, что у артиста были хиты которые дошли до продюсера из РФ. "Который позже был продюсером, не хочу говорить кого. Этот продюсер приезжал, и он хотел Славика забрать. Чтобы сделать очень крутой проект. Ну, Славик послушал его, послушал и сказал "Нет", - делится он.

"Помню, он сказал: "Они хотят меня посадить на цепь. А он был очень свободолюбивый человек. Эти все контракты - это все было не для него. Очень творческий, очень талантливый человек. Мне кажется, что просто не хватило времени, Если бы он остался с нами, то сейчас бы у него был совсем другой уровень популярности", - добавляет Кричевский.

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Ранее Главред писал о том, что украинский исполнитель Гарик Кричевский решился перевести свой, наверное, самый главный хит "Киевляночка" на украинский язык. Об этом сообщил поэт Евгений Рыбчинский.

Гарик Кричевский также показал редкое фото сына Дани, который продолжает семейную традицию, и тоже учится на медика, как и его старшая сестра, отец и бабушка с дедушкой по отцовской линии. В комментариях поклонники не обошли вниманием внешнюю привлекательность будущего врача.

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