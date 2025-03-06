Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Хотели посадить на цепь в РФ": Гарик Кричевский рассказал про украинского певца

Алена Кюпели
6 марта 2025, 12:57
64
Гарик Кричевский рассказал про своего друга Вячеслава Хурсенко.
Кричевский рассказал про Вячеслава Хурсенко
Кричевский рассказал про Вячеслава Хурсенко / Коллаж Главред, фото артиста

Кратко:

  • Что хотел от украинского автора продюсер из Москвы
  • Что ответил артист

Украинский певец и исполнитель Гарик Кричевский рассказал про своего друга, композитора и автора песен Вячеслава Хурсенко, который умер от осложнений хронического заболевания.

Как рассказал он в интервью Главред, певец Хурсенко был невероятно талантливым и за ним даже приезжал продюсер из Москвы.

"Он для меня был, и есть, наверное, в первой тройке. Может, в пятерке украинских исполнителей. И я был его фанатом, и я помогал ему, брал его в концерты свои, когда была съемка какая-то. Знакомил с продюсерами. Даже был момент, еще задолго до проблем, когда приезжал один продюсер из Москвы и хотел Славу забрать в Москву", - рассказывает Кричевский про Вячеслава Хурсенко.

Кричевский также добавляет, что у артиста были хиты которые дошли до продюсера из РФ. "Который позже был продюсером, не хочу говорить кого. Этот продюсер приезжал, и он хотел Славика забрать. Чтобы сделать очень крутой проект. Ну, Славик послушал его, послушал и сказал "Нет", - делится он.

"Помню, он сказал: "Они хотят меня посадить на цепь. А он был очень свободолюбивый человек. Эти все контракты - это все было не для него. Очень творческий, очень талантливый человек. Мне кажется, что просто не хватило времени, Если бы он остался с нами, то сейчас бы у него был совсем другой уровень популярности", - добавляет Кричевский.

Полное интервью читайте тут

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что украинский исполнитель Гарик Кричевский решился перевести свой, наверное, самый главный хит "Киевляночка" на украинский язык. Об этом сообщил поэт Евгений Рыбчинский.

Гарик Кричевский также показал редкое фото сына Дани, который продолжает семейную традицию, и тоже учится на медика, как и его старшая сестра, отец и бабушка с дедушкой по отцовской линии. В комментариях поклонники не обошли вниманием внешнюю привлекательность будущего врача.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Гарик Кричевский новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

13:35Мир
Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

13:12Война
"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

12:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

Последние новости

13:35

Госпродпотребслужба отрицает влияние ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году

13:35

Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

13:16

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

13:12

Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

12:57

"Хотели посадить на цепь в РФ": Гарик Кричевский рассказал про украинского певцаВидео

Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – КуликПауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик
12:49

Актер-путинист Евгений Миронов экстренно госпитализирован в РФ

12:49

Будут ли в Украине повышать минимальную зарплату – нардеп ответил

12:33

"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

12:31

Только остроглазые гении найдут число 906 за 5 секунд: сложная загадка

Реклама
12:29

"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

12:14

Как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда: понадобится 2 простых продукта

12:02

Доллар подешевел до минимума, а евро взлетел до 45 гривень - свежий курс валют

11:45

Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США

11:21

Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почтыФото

11:06

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - злоупотребление, Лошадям - обида

10:57

Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

10:38

Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

10:23

"Это прокси-война между ядерными странами": в США сделали заявление о вторжении РФ

10:06

РФ способна воевать еще год-полтора, но лишь при одном условии – СМИ

09:57

"Развод пошел на пользу": Настя Каменских рассказала о своем настроении

Реклама
09:31

Гарик Кричевский: "Думал, что завязываю с музыкой навсегда"Видео

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 марта (обновляется)

09:22

Россияне пытаются пересечь границу на севере: в ЦПД назвали цель врага

09:18

5 знаков зодиака, которые много тратят денег

09:13

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырехФото

08:34

ВСУ смогли освободить территории на Харьковщине: в DeepState раскрыли детали

08:32

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Остановка обмена разведданными: аналитики рассказали об угрозе для Украины

08:27

Война Мелании и Иванки Трамп раскрыта: инсайдеры выдали отвратительную правду

08:21

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

08:10

Трамп и Путин - идентичные имперские колоннымнение

07:22

РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове: что известно

07:10

Что не так на рисунке: только гений угадает за 7 секунд

07:00

Бомбический салат из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике - рецептВидео

06:55

Из-за Трампа Евросоюз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico

06:10

После прихода Трампа намечается историческое событие в Европемнение

05:58

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти грушу

05:06

Эксперты призвали оставлять чайные пакетики у дверей в марте: для чего это

04:50

Опасные дни марта: что можно и нельзя делать в эти даты

Реклама
04:30

Угроза ударов баллистики РФ по городам Украины: эксперт о громком решении Трампа

04:00

Можно ли вышивать в воскресенье: окончательный ответ священникаВидео

03:30

"Выстрел в две ноги": Загородний оценил, что будет дальше с военной помощью КиевуВидео

03:00

Проверьте свой IQ: что не так с отражением девушки в зеркале

02:20

"Если грохнут Путина": эксперт объяснил, остановится ли огонь в 2025 году

01:56

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

01:30

Трансгендерная дочь Маска иронично отреагировала на появление у него 14 ребенка

01:03

"Вина - на Трампе и Вэнсе": эксперт сказал, почему ссора с Зеленским навредила СШАВидео

05 марта, среда
23:47

Более 10 млн пенсионеров получат увеличенные выплаты: на сколько вырастет пенсия

23:42

"Жест доброй воли": росСМИ распустили слухи про жизнь Пугачевой и Галкина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять