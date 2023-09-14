Украину танками поддерживает коалиция из 12 стран - Минобороны

В настоящее время дюжина стран входит в "танковую коалицию", которая поддерживает Украину. Об этом написали представители пресс-службы Министерства обороны Украины.
Как говорят украинские офицеры, часть предоставленной ими техники уже помогает украинцам защищать родную землю и освобождать оккупированные территории.
"12 государств-партнеров пообещали, предоставили и продолжают предоставлять разные типы танков: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, T-72, PT91 Twardy, AMX-10RC, Challenger 2", - сообщили в Минобороны.
Как отмечают в ведомстве, такое положение вещей стало возможным после того, как Германия объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2 и о разрешении другим странам экспортировать немецкие танки. Этот шаг мотивировал целый ряд других стран присоединиться к международной "танковой коалиции".
Напомним, что первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября. Американские официальные лица надеются, что танки Abrams помогут Украине получить преимущество в борьбе за возвращение территорий.
В СМИ сообщили, что неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины. Бельгия продала танки компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку, то есть по цене старого железа.
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