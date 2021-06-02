"Не задавайте провокационных вопросов": нардеп от Слуги народа не знала, сколько стран в НАТО

Марьяна Безуглая / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Марьяна Безуглая не смогла ответить на вопрос, сколько стран входит в Североатлантический альянс (НАТО). И назвала таковой вопрос провокационным. Инцидент произошел в эфире программы Хард с Влащенко.

"Смотрите, я вообще сразу по эфиру и по нашей беседе прошу не задавать конкретных вопросов, потому как мы разговариваем про то, что происходит", ‒ ответила нардеп.

После чего ведущая Наталья Влащенко уточнила ‒ "Ну мы же про НАТО сейчас говорим?".

В ответ на это Безуглая заявила ‒ дескать, такие вопросы являются провокационными.

"Да, но, когда я отвечаю вам на одно, на второе, на третье ‒ является определенными, такими, журналистскими провокациями, которые просто... Давайте не будем об этом говорить", ‒ сказала нардеп.

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Сближение Украины с НАТО:

Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.

Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.