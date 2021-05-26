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Глава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО

26 мая 2021, 21:11
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Министр не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессии России.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о вступлении в НАТО / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Североатлантический альянс предоставить Украине План действий по членству в НАТО. Министр отметил, что 2021 год является лучшим периодом для принятия таких решений.

"Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещания. И я убежден, что это важно не только для Украины, но и для евроатлантического пространства. Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия станут членами НАТО и следующим шагом должно стать предоставление ПДЧ, то сложно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - заявил он.

По словам Кулебы, когда Украину упрекают за слишком медленные реформы, то тогда нужно говорить и о реализации решений альянса, "которые пылятся уже 13 лет".

"Мы откровенно говорим об этом с нашими партнерами по НАТО. Я думаю, что уже пришло время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко понимало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. И мы ждем пас от Альянса", - добавил Кулеба.

При этом Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что на саммит НАТО не пригласили Украину. Он не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессии России.

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"Но если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние расследования в Чехии. Этого мы понять не можем, как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году",- подчеркнул министр.

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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

НАТО Дмитрий Кулеба
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