"Выплакать ПДЧ нельзя": у Кулебы возмутились истерикой вокруг саммита НАТО

У Кулебы возмутились истерикой вокруг саммита НАТО / УНИАН

Повышенное внимание и активная публичная риторика, развернувшаяся в Украине перед июньским саммитом НАТО о предоставлении Плана действий по членству, вредны для ее Североатлантической перспективы, поскольку союзники не принимают никаких решений под внешним давлением, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Эта шумиха фактически заставила союзников "заморозить" вопрос приглашения Украины в ПДЧ, поскольку, как я неоднократно подчеркивал, НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии. Все шаги Альянса всегда продуманы и выверены. У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать", все происходит только по правилам, процедурам и заслугам", - рассказал украинский дипломат в комментарии Укринформ.

Он отметил, что любые подобные решения принимаются в результате кропотливых дипломатических переговоров, и наличие публичной шумихи вокруг такой работы не способствует ее конечному успеху.

Он также обратил внимание на то, что новая заявка на присоединение к ПДЧ или начало нового дискурса по этому вопросу, будут восприниматься партнерами по НАТО как проявление внутренней политики Украины и создавать очередной риск для североатлантических устремлений Украины.

"Украина уже подала заявку на присоединение к ПДЧ в 2008 году накануне Бухарестского саммита НАТО. Я лично обеспечивал ее передачу. Подача повторной заявки отбросит нас назад на 13 лет, ведь, в соответствии с существующей в НАТО процедурой, она будет считаться новой, и ее рассмотрение начнется с чистого листа", - сказал украинский чиновник.

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