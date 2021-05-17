"Выплакать ПДЧ нельзя": у Кулебы возмутились истерикой вокруг саммита НАТО

НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии. Все шаги Альянса всегда продуманы и выверены, подчеркнули в МИД Украины.
Повышенное внимание и активная публичная риторика, развернувшаяся в Украине перед июньским саммитом НАТО о предоставлении Плана действий по членству, вредны для ее Североатлантической перспективы, поскольку союзники не принимают никаких решений под внешним давлением, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.
"Эта шумиха фактически заставила союзников "заморозить" вопрос приглашения Украины в ПДЧ, поскольку, как я неоднократно подчеркивал, НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии. Все шаги Альянса всегда продуманы и выверены. У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать", все происходит только по правилам, процедурам и заслугам", - рассказал украинский дипломат в комментарии Укринформ.
Он отметил, что любые подобные решения принимаются в результате кропотливых дипломатических переговоров, и наличие публичной шумихи вокруг такой работы не способствует ее конечному успеху.
Он также обратил внимание на то, что новая заявка на присоединение к ПДЧ или начало нового дискурса по этому вопросу, будут восприниматься партнерами по НАТО как проявление внутренней политики Украины и создавать очередной риск для североатлантических устремлений Украины.
"Украина уже подала заявку на присоединение к ПДЧ в 2008 году накануне Бухарестского саммита НАТО. Я лично обеспечивал ее передачу. Подача повторной заявки отбросит нас назад на 13 лет, ведь, в соответствии с существующей в НАТО процедурой, она будет считаться новой, и ее рассмотрение начнется с чистого листа", - сказал украинский чиновник.
Интеграция Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее:
- 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только интеграция украинского государства в Североатлантический альянс поможет завершить российско-украинский конфликт на Донбассе.
- 1 мая в Белом доме сказали, что администрация президента США Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставалась возможность для вступления в НАТО.
- 3 мая президент Польши Анджей Дуда рассказал о том, что на саммите НАТО в июне страны Альянса обсудят "дорожную карту", которую нужно будет выполнить Украине для вступления в коллективный блок безопасности.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил сведения, согласно которым Украина не примет участие в саммите Североатлантического альянса, который запланирован на 14 июня. При этом, по его словам, в ходе мероприятия должен обсуждаться вопрос ПДЧ для Киева в НАТО.