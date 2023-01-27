Комплексует из-за низкого роста: в Британии едко высмеяли коротышку Путина

Владимир Путин стремится избежать того, чтобы его невысокий рост выделялся на фоне молодых людей.

Владимир Путин / сайт Кремля

На встречу со студентами МГУ президент РФ Владимир Путин надел обувь на очень высокой платформе.

Вероятно, он комплексует из-за своего низкого роста, поэтому стремится компенсировать этот недостаток, используя разные ухищрения, пишет Sky News.

"После опубликования Кремлем официального изображения некоторые наблюдательные комментаторы заметили, что лидер выбрал пару обуви, которая, казалось, прибавила ему примерно дюйм роста", - отмечает издание.

В сообщении подчеркивается, что крупные планы обуви вызвали неизбежные предположения, что Путин стремился избежать того, чтобы его невысокий рост выделялся по сравнению с молодыми мужчинами и женщинами, рядом с ним.

/ sky.com

"Общеизвестно, что президент России очень заботится о своем публичном имидже. От игры в хоккей и позирования за рулем военной техники до верховой езды и рыбалки с обнаженным торсом — Владимир Путин упорно трудился, чтобы создать себе репутацию жесткого лидера", — добавили журналисты.

/ sky.com

Напомним, ранее Путина уже неоднократно высмеивали за его комплексы.

Президент РФ прибегает к различным уловкам, чтобы казаться выше на фоне других участников встреч.

При этом его обувь на толстенной платформе иронично нарекли "пынеходами".

Отметим, что ранее об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

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