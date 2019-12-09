"Последний опущенец": в Сети смеются с шаркающего в Париже "ботоксного пердуна" Путина

Путин в Париже / Reuters

Саммит "нормандской четверки" стартовал в Париже в понедельник, 9 декабря. Лидеры Германии, Франции, Украины и Российской Федерации собрались в Елисейском дворце.

Так, высокопоставленных гостей встречал французский президент Эммануэль Макрон. Отмечается, что хозяин Кремля Владимир Путин приехал на переговоры последним. Внимание пользователей социальных сетей привлекла походка российского лидера, она показалась очень странной.

Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец последним pic.twitter.com/3igDAaeD7R — RT на русском (@RT_russian) 9 декабря 2019 г.

Пользователи Twitter отметили, что с Путиным явно что-то не так: "еле идет дедуля, пожалейте вы уже его, отпустите в Австрию с Алиной на пенсии доживать свой век во дворце, сколько уже можно ему ползать?", "Походка... Что с ним? Он болен?", "Кеды жмут?", "Прошаркал дед как умел", "Дед совсем сдал....", "Последний опущенец)", "Дедушка старый, ему все равно!", "идет такой согбенный и поникший... к земле уже тянет", "Реально еле ноги передвигает!", "Ботоксный пердун", "Фууу, целоваться с плешивым стариком", "Альфасамец в пынеходах", "Чапает старикашечка помаленечеку, силы уже не те..." и другие.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец на автомобиле высшего класса российского производства Aurus.