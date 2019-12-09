Aurus, Mercedes, Renault: на чем лидеры нормандской четверки приехали в Елисейский дворец

Главы государств явились на историческую встречу поочередно.
В столице Франции Париже вечером 9 декабря начали съезжаться в Елисейский дворец лидеры стран нормандской четверки.
Как сообщает УНН, главы государств подъезжали к резиденции поочередно.
Первой в Елисейский дворец приехала канцлер Германии Ангела Меркель на авто премиального класса немецкого производства Mercedes.
Президент Украины Владимир Зеленский решил использовать во время визита во Францию автомобиль французского производства. К Елисейскому дворцу он подъехал Renault.
Последним приехал президент Российской Федерации Владимир Путин на автомобиле высшего класса российского производства Aurus.
Владимир Путин приехал на саммит "нормандской четверки" в Париж. Там пройдет его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая будет полностью закрыта для прессы, включая личных фотографов президентов— Телеканал Дождь (@tvrain) December 9, 2019
Видео: Антон Желнов / Дождь pic.twitter.com/oGmLs3Whjw
Напомним, Зеленский встретится с российским коллегой Владимиром Путиным еще до брифинга с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин планирует в крайне жесткой манере стоять на прежних позициях и добиваться выполнения ранее достигнутых в Минске договоренностей касаемо войны на Донбассе.