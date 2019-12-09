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Встреча Путина и Зеленского: президент Украины на переговорах в Париже (обновляется)

9 декабря 2019, 16:56

Владимир Зеленский в Париже сегодня встретится с Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Путин, Зеленский
Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

Вечером 9 декабря 2019 года, в понедельник в столице Франции, Париже, пройдет встреч нормандской четверки (она же встреча в нормандском формате). В ней примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркел и французский президент Эммануэль Макрон.

Встреча нормандской четверки станет первой за более чем трехлетний период.

Последний раз встреча на таком высоком уровне прошла в октябре 2016 года. Ныне же Франсуа Олланда в "нормандском формате" заменил Макрон, а Петра Порошенко — Зеленский.

16:55 Когда первый раунд переговоров окончатся, лидеры сменят собеседников - начнутся встречи Зеленского с Меркель и Путина с Макроном, они будут длиться по 30 минут. После этого - общая встреча глав государств.

16:42  Параллельно идет встреча Путина и Меркель. На первые встречи у сторон отведено 25 минут.

А уже после - встреча всех четырех лидеров длинной 2 часа 45 минут.

16:34 Офис Президента сообщает, что начались двусторонние переговоры между президентами Франции и Украины в рамках саммита.

Зеленский Макрон
Зеленский и Макрон на крыльце Елисейского дворца / Офис президента Украины

16:30 Автомобили кортежей выехали с территории дворца, лидеры стран приступили к общению, пока неформальному. Встерча в нормандском формате официально начнется в 17:00 по киевскому времени.

16:29 Перед началом саммита Зеленский дал краткий комментарий. "Поехали?", - то ли сказал, то ли спросил президент Украины и с улыбкой сел в автомобиль.

16:20 Да, дело в Меркель - Путину тоже дали размять ноги. 

16:15 К слову, Меркель подвезли прямо к парадной лестнице, а Зеленского не довезли, оставили 50 метров для прогулки. Впрочем, возможно, дело в состоянии здоровья Меркель.

16:10 Отдельная встреча Путина с Зеленским планируется после переговоров "четверки", сообщают источники российских СМИ.

16:08 Пока Зеленский шел ко входу к Елисейскому дворцу, где его ждал коллега Макрон, ему кричали вопросы, какой результат он будет считать успешным и приедет ли в Москву на 9 мая, как Макрон. Президент Украины не обратил внимания на вопросы и проследовал внутрь.

16:05 Зеленский также прибыл в столицу Франции.

15:38 Самолет Путина приземлился в Париже. Президент РФ отправился на автомобиле в Елисейский дворец.

Путин в Париже
Путин в Париже / Reuters

15:18 Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным еще до общего заседания.

15:14 Ну и куда же без FEMEN? Девушки с криками "Stop Putin's war" разделись перед Елисейским дворцом, перфоманс, увы, был скоротечным - полицейские активисток быстро скрутили и увели.

15:00 Депутат Бужанский считает, что протесты под офисом президента в Киеве вызваны боязнью возвращения в электоральное поле жителей Донбасса:

"Нужно называть вещи своими именами.Больше всего на свете, Порошенко и его сторонники боятся возвращения Донбасса в наше избирательное поле.Голосов Донбасса боятся, если коротко. Это немного не так патриотично, как им хотелось бы, но по сути"

14:49 Германия призывает Россию пойти на компромисс в вопросе Донбасса, отметив, что от воли Москвы зависят предпосылки для улучшения отношений и мир на Донбассе. МИД республики также напомнил, что люди на Востоке Украины слишком долго ждали мира.

13:34 Президент в Париж взял с собой:

  • главу Офиса Президента Андрея Богдана;
  • замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко;
  • главу СБУ Ивана Баканова; 
  • главу МВД Арсена Авакова; 
  • начальника Генштаба Руслана Хомчака;
  • министра энергетики Алексея Оржеля;
  • исполнительного директора НАК Нафтогаза Юрия Витренко;
  • помощника Президента Андрея Ермака;
  • главу МИД Украины Вадима Пристайко; 
  • первого помощника Президента Сергея Шефира.

12:38 У Зеленского также будет серьезная "группа поддержки" на встрече с Путиным: ожидается, что с президентом Украины будут рядом на переговорах глава Минэнерго Алексей Оржель, а также исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

12:21 Тем временем Ирина Геращенко решила напомнить Владимиру Зеленскому о том, что с Путиным пытались поладить многие президенты Украины, но это не удалось, так как Путин нашу страну ненавидит. 

"Все украинские президенты верили, что они смогут договориться с Путиным. Что ВВП просто не любил преемников, а они смогут применить свой дипломатический, политический талант, опыт работы в экономической или банковской сфере, в бизнесе или международке и перезагрузить отношения, сделать их прагматичными и ровными. Иллюзии таяли на первых встречах.

Путин не любит не украинских президентов, а Украину. Вернее, он ее ненавидит. И считает распад СССР собственной трагедией. А собственной историческим миссией – собрать нью СССР, которое без Украины не клеится", – написала Геращенко.

11:39 Меры безопасности беспрецедентные. Почти весь центр Парижа перекрыт: из 16 веток метро работают только шесть.

11:11 Вместе с Путиным в Париж прибыли руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак. Напомним, помимо переговоров о Донбассе Зеленский намерен договориться с Путиным о продолжении транзита российского газа по территории Украины.

11:09 В МИД рассказали о красных линиях, за которые не будет переступать Зеленский - это сохранение международно признаных границ Украины. Также министр иностранных дел Пристайко добавил, что ключевые цели украинского президента в Париже - освобождение пленных в российских тюрьмах украинцев и украинские граждане "на оккупированных территориях".

11:06 Интересно, чья инициатива, но забавно - Путин встретится с Макроном в Золотом зале Елисейского дворца, а с Зеленским в "Зале адъютантов.

10:58 Телеграм-канал Легитимный сообщает, что порошенковский Майдан не намерен расходиться после нормандской встречи.

"Наш источник сообщает, что "мини-майдан" после результатов "нормандской встречи" не разойдется.Наш источник сообщает, что этот "мини-майдан" трансформируют под протест против чего угодно, но главное против политики Президента и его инициатив.Сделают такое себе место сбора противников Зе-политики."

10:40 Названо ориентировочное время встречи лидеров Украины и России. Предположительно, после переговоров в "нормандском" формате и пресс-конференции Владимир Зеленский проведет личные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Предварительно, они должны начаться в 21:30. Это будет их первая встреча с момента победы Зеленского на выборах в апреле 2019-го.

09:45 Напомним, после общей встречи лидеры намерены провести переговоры в формате "тет-а-тет".

Еще до официального старта встречи проведут отдельно Меркель и Макрон (между 16:00 и 17:00 по Киеву). Позже должна состояться и встреча Путина и Зеленского. Раньше такую возможность подтверждали и украинская, и российская стороны, хотя в предварительном расписании "нормандского саммита" 9 декабря двусторонняя встреча отсутствует.

Расписание Зеленского в Париже

Переговоры "нормандской четверки" запланированы на 17:00 по киевскому времени (16:00 по парижскому). Встреча состоится в Елисейском дворце - резиденции президента Макрона.

По расписанию, саммит продлится три часа, поскольку финальная пресс-конференция запланирована на 20:00.

Далее, планируется принятие совместного коммюнике, черновой вариант которого уже согласовали советники лидеров четырех стран.

09:22 Президент Зеленский за несколько суток до встречи в "нормандском формате" заявлял - он рассчитывает, что  парижские переговоры по поводу урегулирования конфликта на Донбассе буду крайне результативными.

09:12 Спикер президента Украины, Юлия Мендель отдельно озвучивала три главных вопроса, решения которых представители официального Киева будут добиваться в Париже:

  • установления четких сроков с условиями возврата плененных россиянами украинцев;
  • реальное, а не мнимое прекращение боевых действий;
  • вывод иностранных войск и терристических формирований из пределов Донбасса.

Встреча Путина и Зеленского - когда и где пройдет

Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин впервые лично встретятся в понедельник, 9 декабря, в Париже.

Встреча в нормандском формате состоится при участии других лидеров стран, входящих в "нормандскую четверку" – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Встреча в нормандском формате посвящена Донбассу и мерам, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о транзите российского газа по украинской ГТС. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что готов сохранить украинское направление в качестве транзита, но уточнил, что условия Киева в настоящий момент неприемлемы для Москвы.

Уже известно, что Зеленский в ходе саммита намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и передача Киеву контроля над российско-украинская границей.

Утром понедельника, 9 октября,  стало известно что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в том же Елисейском дворце - сразу после окончания переговоров лидеров "нормандской четверки" и финальной пресс-конференции.

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