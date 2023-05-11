Украина получит истребители F-16, пилоты ВСУ переломят ситуацию в воздухе – Данилов

Пилоты Воздушных сил ВСУ быстро освоят управление западными истребителями F-16, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Украина обязательно получит истребители F-16 - Данилов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина со временем получит от стран-союзников истребители F-16. Украинские пилоты быстро научатся управлять такими боевыми самолетами и получат преимущество над оккупантами России в небе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что поставки Украине самолетов F-16 – вопрос времени.

"Я поклонник F-16, и уже заванговал, что они обязательно у нас будут. Поверьте, будут", - спрогнозировал Данилов.

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По словам чиновника, над вопросом передачи Киеву истребителей работают президент Зеленский, дипломаты, и другие официальные лица. Как только Украина получит боевые самолеты, пилоты ВС ВСУ быстро захватят преимущество в воздухе над российскими захватчиками.

"F-16 будут в украинском небе защищать нашу страну. Вопрос только времени. Поверьте, овладеем очень быстро, и наши асы будут иметь преимущество в небе", - считает Данилов.

Также он добавил, что украинские летчики быстро овладели нужной частью обучения управлению F-16 и как только самолеты появятся в Украине, оккупанты РФ будут бежать гораздо быстрее.

"Наши военные, особенно летчики, очень быстро овладели частью, которая нужна. Поверьте, как только они появятся в нашем небе, россияне будут убегать гораздо быстрее", - подчеркнул Алексей Данилов.

Истребители F-16 для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что США понимают потребность ВСУ в истребителях F-16. Боевые самолеты нужны для получения преимущества в воздухе и победе в войне с агрессором Россией. По мнению дипломата, логичным шагом в рамках военной помощи Украине от Вашингтона должно стать предоставление Киеву таких истребителей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам работает над передачей Украине F-16 и пытается договориться о консенсусе по данному вопросу со странами-союзниками. По мнению Рютте, Путин не остановится, если оккупантам РФ удастся добиться своих "целей" в Украине.

Президент Чехии Петр Павел полагает, что западный мир не поставляет Украине самолеты F-16, в том числе, и по причине опасений, согласно которым комплектующие истребителей могут попасть в руки агрессору России. Он не исключил поставок Украине F-16 без секретных компонентов.

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