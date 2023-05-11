Президент Чехии объяснил, почему Запад не дает Украине F-16

На западных истребителях есть секретные комплектующие, а партнеры Украины не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России.

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Петр Павел объяснил, почему Запад не дает Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: ОП, army.mil

Западные союзники не дают Украине истребители F-16 в том числе из-за опасений, что Россия сможет захватить комплектующие самолетов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

По его словам, Украине нужна авиация для подготовки к решающей фазы войны против России. Западные союзники не передают современные истребители, поскольку подготовка к их эксплуатации занимает относительно много времени, передает České noviny.

Павел также подчеркнул, что решению Запада также мешает наличие секретных комплектующих в их самолетах, а партнеры Украины не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России.

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"Но я знаю, что переговоры продолжаются. В итоге Украина может получить несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники", – сказал чешский президент в эфире местного радио.

Петр Павел - что о нем известно Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года. Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет. В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики

Истребители F-16 для Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России и заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению истребителей станет обучение украинских пилотов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Тем временем Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что на сегодня американские военные самолеты "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей Вооруженных сил Украины.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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