"Мы должны помочь Украине в этой борьбе": Нидерланды хотят отдать ВСУ истребители F-16 - премьер

Нидерландское правительство планирует передать ВСУ истребители модели F-16 и активно пытается добиться с союзниками полного консенсуса в данном вопросе. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает западное новостное агентство Reuters.
"Мы интенсивно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США вопрос о F-16", – сказал он.
По словам Рютте, как и в вопросе с поставкой гаубиц и танков, первым делом в вопросе с истребителями нужно предстоит прийти к согласованию между всеми западными партнерами Украины. Однако конкретного соглашения пока нет и переговоры продолжаются.
Рютте уверен, что русский диктатор Путин не остановится, если сможет добиться успеха в войне против Украине.
"Мы должны помочь Украине в этой борьбе. Если Путин преуспеет в Украине, а я не думаю, что это произойдет, он не остановится на этом. Люди волнуются за собственную безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и во всей Европе", – подытожил нидерландский премьер.
Истребители F-16 для Украины
Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.
"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.
Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.
Смотрите видео о том, когда Украине передадут истребители:
Вас может заинтересовать: