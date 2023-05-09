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"Мы должны помочь Украине в этой борьбе": Нидерланды хотят отдать ВСУ истребители F-16 - премьер

Дмитрий Видоменко
9 мая 2023, 10:25 обновлено 9 мая, 10:26
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уверен, что русский диктатор Путин не остановится, если сможет добиться успеха в войне против Украине.
F16, Нидерланды
Самолет F-16 и флаг Нидерландов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Нидерландское правительство планирует передать ВСУ истребители модели F-16 и активно пытается добиться с союзниками полного консенсуса в данном вопросе. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает западное новостное агентство Reuters.

"Мы интенсивно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США вопрос о F-16", – сказал он.

По словам Рютте, как и в вопросе с поставкой гаубиц и танков, первым делом в вопросе с истребителями нужно предстоит прийти к согласованию между всеми западными партнерами Украины. Однако конкретного соглашения пока нет и переговоры продолжаются.

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Рютте уверен, что русский диктатор Путин не остановится, если сможет добиться успеха в войне против Украине.

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе. Если Путин преуспеет в Украине, а я не думаю, что это произойдет, он не остановится на этом. Люди волнуются за собственную безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и во всей Европе", – подытожил нидерландский премьер.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео о том, когда Украине передадут истребители:

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