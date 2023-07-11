В Госдепе рассказали, как добились решения о кассетных боеприпасах для Украины

Спикер Госдепа США прямо и конкретно рассказал, как в Белом доме принимали решение о передаче кассетных боеприпасов для Украины.

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В Госдепе уточнили, что решение о кассетных боеприпасах было крайне сложным / коллаж фото ua.depositphotos.com и Human Rights Watch

В Госдепе США сообщили, что тесно общались со своими союзниками перед тем, как принять решение о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, сообщает агентство Укринформ.

Чиновник уточнил, что такое решение было крайне сложным, однако его признали необходимой мерой для обеспечения ВСУ возможности мощно ударить по российским агрессорам.

"Мы не считаем этот вопрос таким, что может создать трещины в единстве, которое мы имеем с нашими союзниками и партнерами", — сказал Миллер.

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Как говорит чиновник, в связи со всем вышесказанным, США получили заверения от украинской стороны, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным целям, а также что в итоге обязательно будет проведена масштабная операция по разминированию украинских земель.

Передача кассетных боеприпасов Украине

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит от США кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, но украинцам они нужны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды - освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

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