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Другого языка не понимают: у Зеленского рассказали, зачем Украине кассетные боеприпасы

Мария Тупик
9 июля 2023, 14:36 обновлено 9 июля, 14:36
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Подоляк говорит, что кассетные боеприпасы крайне важны для наших воинов.
Михаил Подоляк,
Михаил Подоляк о кассетных боеприпасах Украине / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот

Кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит у наших военных. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, только это понятный язык для России.

Подоляк говорит, что кассетные боеприпасы крайне важны для наших воинов, в частности они:

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  • компенсируют снарядный дефицит;
  • частично восстановят паритет на поле боя.

"Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только понятным ей языком - пропорциональной силой", - пояснил Подоляк в Twitter.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Передача кассетных боеприпасов Украине

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит от США кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, но украинцам они нужны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды - освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

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