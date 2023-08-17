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"Саша, прикрой, пожалуйста": Лукашенко рассказал, как Путин молил его о помощи

Ангелина Подвысоцкая
17 августа 2023, 23:17 обновлено 17 августа, 23:42
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Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что Путин якобы не рассказал ему о планах пойти полномасштабным наступлением на Украину.
Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал, как Путин умолял о помощи / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал очередной бред о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы не предупредил его о полномасштабном вторжении. Об этом он рассказал в интервью журналистке, которая работала в Украине на одном из пропагандистских телеканалов кума Путина Виктора Медведчука. Видео уже разлетелось в Сети.

Лукашенко утверждает, что за несколько дней до вторжения Путин якобы попросил, чтобы тот "прикрыл его".

"Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники ... Я говорю: "Слушай, что может случиться?"- "Ну всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста", - умолял Путин о помощи.

видео дня

Он открыто заявил, что поддерживает путинскую Россию. В то же время он цинично пригрозил украинцам тем, что Россия их якобы "перемелет".

"Я специально вам здесь карту нарисовал. Россия перемелет вас. Украины как государства, нашего с вами государства, не будет", – выдал Лукашенко.

Он убежден, что Путину удастся усидеть в своем кресле и он "станет следующим президентом РФ".

Угроза "Вагнера" из Беларуси

Напомним, что боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польши. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России Республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

Вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору. На запад Беларуси движутся более 100 наемников ЧВК "Вагнера". Моравецкий подчеркивает, что возможна гибридная атака на польскую территорию.

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