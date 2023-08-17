"Саша, прикрой, пожалуйста": Лукашенко рассказал, как Путин молил его о помощи

Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что Путин якобы не рассказал ему о планах пойти полномасштабным наступлением на Украину.

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Лукашенко рассказал, как Путин умолял о помощи / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал очередной бред о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы не предупредил его о полномасштабном вторжении. Об этом он рассказал в интервью журналистке, которая работала в Украине на одном из пропагандистских телеканалов кума Путина Виктора Медведчука. Видео уже разлетелось в Сети.

Лукашенко утверждает, что за несколько дней до вторжения Путин якобы попросил, чтобы тот "прикрыл его".

"Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники ... Я говорю: "Слушай, что может случиться?"- "Ну всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста", - умолял Путин о помощи.

видео дня

Он открыто заявил, что поддерживает путинскую Россию. В то же время он цинично пригрозил украинцам тем, что Россия их якобы "перемелет".

"Я специально вам здесь карту нарисовал. Россия перемелет вас. Украины как государства, нашего с вами государства, не будет", – выдал Лукашенко.

Он убежден, что Путину удастся усидеть в своем кресле и он "станет следующим президентом РФ".

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