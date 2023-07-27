"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"

Лукашенко пригодятся "вагнеровцы", ведь "если Россия начнет полыхать, то у него тоже очень быстро все вспыхнет".

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Евгений Карась объяснил, зачем "вагнеровцев" активно перебрасывают в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась рассказал, зачем главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перебазировался в Беларусь и в чем выгода белорусского диктатора Александра Лукашенко.

По словам Карася, Лукашенко понимает, что РФ - "очень слабовата".

"И единственная цель пребывания Пригожина в Беларуси – продолжить внешнюю деятельность его военной структуры где-то в Африке или где-то еще, а также усилить в Беларуси режим Лукашенко за шаг до смерти. Лукашенко тоже понимает: если Россия начнет полыхать, то у него тоже очень быстро все вспыхнет", - сказал украинский военный в интервью Главреду.

Он добавил, что в Беларуси находятся две бригады "вагнеровцев", это восемь тысяч человек. При этом всю тяжелую технику у них забрали.

"Разве белорусская армия выдаст им эту технику, чтобы впрячься в эту войну на последнем этапе, когда они уже понимают, что Россия проиграла, а Лукашенко, когда забрал Пригожина к себе, спас Путина?!", - сказал Карась.

По его словам, в случае начала "смуты" в Беларуси Польша может ее поддержать.

"Само собой, тогда Лукашенко придется на чем-то держаться, и поэтому ему пригодятся "вагнеровцы". Потому что этому эскадрону смерти некуда деваться - в Россию они заехать не могут, ни в одной из точек мира, кроме Африки, их не ждут. Но и там их могут "съесть", если не будет протектората РФ. Поэтому у Лукашенко под боком есть шобла, которая будет воевать до последнего, потому что это – их последнее пристанище", - резюмировал Карась.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Смотрите интервью Евгения Карася Главреду:

В Беларусь перебросили наемников ЧВК "Вагнера"

Вооруженные силы Украины усиливают государственную границу Украины из-за переброски наемников ЧВК Вагнер в Беларусь. Только в Черниговской области на одном из направлений было вырыто более 40 километров противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

15 июля спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси зафиксированы отдельные группы представителей российской ЧВК "Вагнера".

Ранее стало известно, что Министерство обороны страны-захватчика России получило от боевиков ЧВК Вагнер более 2 тысяч единиц боевых машин и вооружений. Также мятежники отдали кадровым оккупантам более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и примерно 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

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