УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"

Анна Ярославская
27 июля 2023, 02:13
8
Лукашенко пригодятся "вагнеровцы", ведь "если Россия начнет полыхать, то у него тоже очень быстро все вспыхнет".
Евгений Карась, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин
Евгений Карась объяснил, зачем "вагнеровцев" активно перебрасывают в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась рассказал, зачем главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перебазировался в Беларусь и в чем выгода белорусского диктатора Александра Лукашенко.

По словам Карася, Лукашенко понимает, что РФ - "очень слабовата".

"И единственная цель пребывания Пригожина в Беларуси – продолжить внешнюю деятельность его военной структуры где-то в Африке или где-то еще, а также усилить в Беларуси режим Лукашенко за шаг до смерти. Лукашенко тоже понимает: если Россия начнет полыхать, то у него тоже очень быстро все вспыхнет", - сказал украинский военный в интервью Главреду.

Он добавил, что в Беларуси находятся две бригады "вагнеровцев", это восемь тысяч человек. При этом всю тяжелую технику у них забрали.

"Разве белорусская армия выдаст им эту технику, чтобы впрячься в эту войну на последнем этапе, когда они уже понимают, что Россия проиграла, а Лукашенко, когда забрал Пригожина к себе, спас Путина?!", - сказал Карась.

По его словам, в случае начала "смуты" в Беларуси Польша может ее поддержать.

"Само собой, тогда Лукашенко придется на чем-то держаться, и поэтому ему пригодятся "вагнеровцы". Потому что этому эскадрону смерти некуда деваться - в Россию они заехать не могут, ни в одной из точек мира, кроме Африки, их не ждут. Но и там их могут "съесть", если не будет протектората РФ. Поэтому у Лукашенко под боком есть шобла, которая будет воевать до последнего, потому что это – их последнее пристанище", - резюмировал Карась.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Смотрите интервью Евгения Карася Главреду:

В Беларусь перебросили наемников ЧВК "Вагнера"

Вооруженные силы Украины усиливают государственную границу Украины из-за переброски наемников ЧВК Вагнер в Беларусь. Только в Черниговской области на одном из направлений было вырыто более 40 километров противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

15 июля спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси зафиксированы отдельные группы представителей российской ЧВК "Вагнера".

Ранее стало известно, что Министерство обороны страны-захватчика России получило от боевиков ЧВК Вагнер более 2 тысяч единиц боевых машин и вооружений. Также мятежники отдали кадровым оккупантам более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и примерно 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Другие новости:

Александр Лукашенко Евгений Карась Евгений Пригожин ЧВК Вагнер новости Украины и мира
Реклама

Главное за день

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

00:19 Украина
"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:34 Украина
"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронте

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронте

22:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

Реклама
22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

21:51

Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'КоннорВидео

21:50

Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

21:44

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

21:28

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

20:51

НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

20:48

Ефросинина рассказала, как "поймала" мужа на переписке с другой

20:35

Зеленский предложил продлить военное положение до ноября

20:30

Мы не быдло и не крепостные, возобновите публичное декларированиемнение

Реклама
20:12

В Беларуси "вагнеровцы" стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

19:45

Цены в Украине на популярное летнее лакомство взлетели на 60%: что произошло

19:30

Россия атаковала Украину ракетами: в некоторых областях - взрывыВидео

19:20

Будет настоящая холодрыга: Украину накроют грозовые дожди и шквалы

18:53

"Наша армия должна быть готова": эксперт объяснил, кто может стать преемником ПутинаВидео

18:39

Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

18:39

Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

18:25

Пить кофе с молоком или без: ответ о популярном напитке приведет в изумление

18:09

Родился в Черновцах: выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси

17:54

"Украинская команда" передала партию ноутбуков учебным заведениям для детей с инвалидностью

17:53

Кличко: Киев закупил для переселенцев квартиры площадью 6000 кв. м, первые семьи получили ключи

17:39

Что лучше для здоровья - цикорий или кофе: непростой ответ на частый вопрос

17:35

Какой уксус добавляют в консервацию: чем заменить важный ингредиент

17:26

Отдал все и ушел в запой - появились подробности развода Брежневой и Меладзе

17:18

Снаружи, изнутри и никаких разводов: как легко и быстро вымыть окна

17:13

Как лучше есть огурцы с кожурой или без: правильный гид по любимому овощу

17:12

Количество оккупантов увеличилось: в ВСУ рассказали, будет ли наступление с севераВидео

16:54

"Одна из наших реализаций": в СБУ признали прошлогоднюю атаку на Крымский мост

16:48

Евросоюз снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына - СМИ

16:45

Снова перепутала Гаагу и Одессу: Демин поставил на место пропагандистку Симоньян

Реклама
16:42

ВСУ разгромили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

16:29

Голос Украины звучит в Европе: Киев и Хелм соединит поезд Укрзалізниці брендированный Голосом країни

16:09

Фальшиво пела и виляла толстыми ляжками: Лорак таки выступила в ТурцииВидео

16:08

Ещё порадует свежестью: какую зелень посадить в августе

16:08

Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

16:07

"25 февраля он был уже с автоматом": Харчишин трогательно рассказал о сыне-бойце ВСУ

16:02

Почему 27 июля нельзя подходить к чужим детям: приметы и запреты

15:50

Мелитополь освободят в 2023-м, Крым – в 2024-м: военный спрогнозировал достижения ВСУВидео

15:31

Штанга убила известного фитнес-блогера прямо во время тренировки: что произошло

15:22

Гибель нацгвардейца под колесами в Киеве: виновника ДТП взяли под стражу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять