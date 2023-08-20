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Война в Украине не закончится, даже если к власти придет Навальный - Коваленко

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2023, 21:08 обновлено 20 августа, 21:16
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Эксперт утверждает, что президентские выборы в РФ не стоит воспринимать как серьезное событие, которое может что-то изменить.
Владимир Путин, Александр Коваленко
Война в Украине не закончится, даже если к власти придет Навальный / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские элиты будут делать все, чтобы сохранить Путина у власти. Даже президентские выборы в РФ ничего не изменят. Об этом во время чата на Главреде заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Да, они будут беречь Путина как номинальную фигуру. Последний перформанс Пригожина с походом на Москву это подтвердил. Даже элиты и силовые структуры не находят в себе силы, чтобы дойти до конца. Путин остается неприкасаемой персоной в России", - говорит Коваленко.

Он убежден, что новой фигуры кроме Путина или Медведева в РФ никто бы не увидел. Коваленко считает, что о выборах в РФ нельзя говорить как о чем-то серьезном.

Но даже если бы на смену пришел какой-то новый человек, то в РФ не изменилась бы политика.

"Тот, кто придет вместо Путина, все равно будет продолжать его политику некоторое время, потому что так надо. Просто закончить войну невозможно. Представим, что сегодня не стало Путина и к власти пришел кто-то другой – кто это может быть? Люди из его пула: Бортников, Нарышкин, Шойгу, Герасимов или другой. Но что это за люди, разве они не из одной системы? Разве это не такие же реваншисты с недоимперскими амбициями и коррупционеры, как и Путин. Они все из одного "ларца". Даже если кто-то из них придет, что дальше? Отдадут Крым Украине и уйдут? "Жест доброй воли" со всех территорий? Этого не будет, это фантазии", - говорит эксперт.

Коваленко убежден, что война в Украине продолжится даже если Путин умрет и новым президентом станет Навальный.

"А он (Навальный - Главред) тоже настаивал, что правильно говорить не в Украине, а на, и что "Крым – это не бутерброд". Даже если в России к власти придет что-то неолиберальное, оно будет с такими же имперскими амбициями. И Крым оно не отдаст, как и все остальное", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Смотрите видео с чатом Андрея Коваленко на Главреде:

Могут ли в РФ свергнуть Путина

Ранее сообщалось, что России грозит новый военный мятеж, в разведке знают фамилию лидера. В стране-агрессоре России есть немало политических фигур, которые намерены обеспечить себе будущее после ухода Путина, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Также ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat описал перспективы РФ на ближайшие полгода. Через полгода главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин либо "будет мертв", либо в России "произойдет второй переворот", говорит Грозев.

В Госдепе США отметили, что пока Путин правит РФ, трибунал вряд ли возможен. Если арест Путина и произойдет, то это будет, когда глава Кремля уже не будет президентом. В Госдепе отметили, что национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства.

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