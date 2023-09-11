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Лула да Силва дал заднюю: заговорил об аресте Путина в Бразилии

Алексей Тесля
11 сентября 2023, 13:39 обновлено 11 сентября, 13:44
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Ранее Лула да Силва пообещал не арестовывать российского диктатора Владимира Путина в случае его визита в страну.
Лула да Силва
Лула да Силва не исключил арест Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Lula, скриншот

Президент Лула да Силва сделал новое заявление по поводу вероятности ареста диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером МУС, если он решит приехать в Бразилию.

Судебная система Бразилии будет решать, нужно ли арестовывать Путина, если он посетит саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году, отметил Лула да Силва, передает Reuters.

"Если Путин решит присоединиться (к саммиту в следующем году - ред.), то решение (о возможном аресте - ред.) должны принимать судебные власти, а не мое правительство", - подчеркнул президент Бразилии.

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"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор МКС и почему наша страна подписала его", - сказал Лула.

Обратим внимание, что ранее Лула да Силва пообещал не арестовывать российского диктатора Владимира Путина в случае его визита в страну.

"Если я буду президентом Бразилии и если он приедет в Бразилию, его точно не арестуют... Мы любим мир и любим хорошо относиться к людям. Поэтому я думаю, что Путин может безопасно поехать в Бразилию", - заявлял ранее Лула.

Реакция Украины

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк задал вопрос, зачем ратифицировать Римский статут, если вы не собираетесь его выполнять.

"Зачем строить репутацию страны только для того, чтобы ее свели на нет ради... приглашения в 2024 году субъекта Путина, который регулярно заявляет, что сознательно совершает преступления против украинцев? Зачем вообще нужны правила, если вы собираетесь их нарушать ради скандального популизма?", - написал советник.

Он подчеркнул, что бразильский президент Лула автор новой "neo/realpolitik" - нарушай все, что можешь, или "да здравствует хаос ради русских убийц!".

Добавим, что Бразилия ранее подписала Римский статут. В соответствии с ним, все страны участники обязаны выполнять предписания МУС.

Кроме этого, в июле текущего года президент Бразилии оконфузился заявлением о войне и "наехал" на Зеленского. Он заявил о том, что мир якобы уже устал от войны России в Украине, и начал настаивать на мирных усилиях по завершению "конфликта".

В начале августа президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру". По мнению бразильского лидера, ни Украина, ни РФ сейчас не готовы к переговорам. Кроме этого, он набросился на западные страны за то, что они "не остановили войну".

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Бразилия Владимир Путин МУС
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